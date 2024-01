Vezi și

Regiuni întinse din nordul şi vestul Germaniei au fost acoperite de ape. Sute de oameni au fost evacuaţi, iar mii de localnici, printre care şi români, măsoară din oră în oră distanţa care le mai separă casele de puhoaiele care se tot întind.

Val de aer polar peste România şi ninsori în Bucureşti.

Români Germania: Uitaţi-vă şi voi cum este apa, unde a ajuns apa! Aici era un câmp, era verdeaţă. Păşteau cai, vaci.

În Belgia, o tornadă a distrus totul în calea ei.

Localnici: Dumnezeule! Ce se întâmplă?!

Ciclonul polar care se îndreaptă spre România aduce necazuri mari în ţările nordice. În Suedia a fost cea mai geroasă zi de ianuarie din ultimii 25 ani: minus 44 de grade Celsius. 1.000 de maşini au rămas blocate de nămeţi pe o autostradă. Şoferii au fost salvaţi după 24 de ore, de intervenţia armatei.

La noi, vremea s-a stricat deja la munte. Vântul a bătut în rafale de 80-90 de kilometri pe oră la Rânca şi a transformat fulgii de zăpadă în ace de gheaţă care loveau feţele turiştilor zgribuliţi de frig.

Diana Speretoiu - reporter Observator: Dacă în zonele joase, e încă vreme de primăvară, aici la cota 1800, e minus un grad în termometre şi ninge abundent. De săptămâna viitoare, ninsorile se vor intensifica, se va înteţi şi vântul, iar minimele vor scădea sub minus 15 grade.

În Şureanu şi Muntele Mic a nins astăzi fără încetare. De altfel, este cod galben de viscol în Carpaţii Orientali, Occidentali şi Meridionali. Avertizarea este valabilă până mâine dimineaţă, dar ar putea fi prelungită. Contrastul cu vremea din estul ţării este frapant. Astăzi, la Eforie, a fost zi de baie în mare.

Pe litoral au fost 15 grade Celsius astăzi, cu 10 peste cea normală la începutul anului. Plajele au devenit loc de promenadă. Copiii s-au jucat în nisip ca vara, iar turiştii s-au plimbat la soare îmbrăcaţi doar cu tricouri.

Cuplu-reporter: Este foarte cald, chiar foarte mişto vremea.

- Văd că esti in tricou.

- Da, păi e o briză mişto aici, lângă mare. Nici vântul nu bate, apa e liniştită.

În zilele următoare, meteorologii anunţă vreme nefiresc de caldă.

Ana Grigore, reporter Observator: În Bucuresti maxima zilei a fost de 15 grade celsius, vorbim despre o temperatura mai mare cu aproximativ 10 grade celsius fata de normalul acestei perioade. Nu e de mirare ca parcurile sunt pline, pentru ca este vreme numai buna de plimbare.

Bărbat: Mi-am propus ca în iarna asta să alerg aşa. Se putea si mai cald.

Gerul Bobotezei va veni abia după Bobotează. În sudul ţării, sâmbătă vor fi 18 grade Celsius. De luni, însă, vremea se schimbă la 180 de grade. Temperaturile vor ajunge la minus 15 grade Celsius.

Oana Catrina, meteorolog: Vom avea o circulaţie a aerului din sector nordic, motiv pentru care un val de aer rece va pătrunde în ţara noastră. Luni asteptam o scadere semnificativa a vremii, comparativ cu zilele precedente. Luni spre exemplu maximele pornesc de la -6 grade in nordul Moldovei si se opresc la 7, 8 grade in partea de sud a Olteniei, cu 2-4 grade in Capitală.

În plus, meteorologii anunţă ninsori în toată ţara la începutul săptămânii viitoare.

