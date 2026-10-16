Vremea de mâine 17 octombrie. Iarna îşi intră deja în drepturi. Ninsori şi rafale puternice în mai multe zone

Mai frig decât în mod normal în această perioadă a anului. Vremea se menţine rece şi închisă, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni ale țării. La munte sunt aşteptate ninsori şi lapoviţă. Vântul va sufla cu putere pe creste, unde rafalele pot ajunge la 70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade.

Vremea la noapte

Cerul va fi temporar noros. Va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp), local în Maramureș, pe arii restrânse în zona montană, în Moldova, Crișana și în Transilvania și cu totul izolat în rest. La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 1...3 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni, unde vor fi condiții de brumă și 10 grade pe litoral. Pe alocuri, în special în vest și în sud, va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 17 octombrie în ţară

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și estul țării și temporar noros în rest. Va ploua în Moldova, local la munte și în Transilvania, pe arii mai restrânse în Muntenia și doar izolat în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 5...8 l/mp, iar în est și în zona Carpaților Orientali, izolat peste 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 17 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări și mai ales în orele serii trecător va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...6 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea rămâne rece şi închisă, însă fără precipitaţii anunţate. De asemenea, vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime vor fi de 13 grade.

Vremea de mâine 17 octombrie la munte

Valorile termice vor fi în creștere față de zilele anterioare, însă vremea se va menține relativ rece. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse în Carpații Orientali și estul celor Meridionali, iar la altitudini de peste 1700 m vor mai fi ninsori și lapoviță (cantități de apă în general de 5...10 l/mp, izolat 15 l/mp). În restul masivelor probabilitatea pentru pecipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură (izolat cu până la 60...70 km/h) .