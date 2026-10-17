Vremea de mâine 18 octombrie. Ninsorile abundente la munte şi furtuni în mai multe judeţe. Rafale de 80 km/h

Iarna începe deja să-şi facă simţită prezenţa la munte, unde ninsorile vor aduce un nou strat de zăpadă de peste 10 centimetri, iar vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 80 km/h. În restul ţării, vremea se răceşte, iar ploile cuprind mai multe regiuni, în special Moldova, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în nordul, centrul şi estul ţării, în timp ce în vest şi sud-vest maximele vor ajunge până la 21 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și estul țării și temporar noros în rest. Va ploua slab (în general cantități de apă de 2...8 l/mp) în jumătatea de nord a Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Maramureș, local în nordul Munteniei și al Olteniei și izolat în rest. În zona montană înaltă, în general la altitudini de peste 1700 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar mai ales în Carpații Meridionali se va depune strat nou de zăpadă de 4...7 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane (în special ale Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură), unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h, dar și pe litoral, cu viteze de până la 40...45 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 18 octombrie în ţară

Vremea va fi predominant închisă și rece în nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, în timp ce în rest, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile apropiate de norme. Temporar va ploua în Moldova și jumătatea de est a Transilvaniei, iar mai ales spre seară și noaptea, local și în Dobrogea și Muntenia, iar în celelalte regiuni ploile se vor semnala izolat. Se vor acumula cantități de apă de 2...10 l/mp, iar în nordul Moldovei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și posibil în nordul Dobrogei, izolat de peste 15 l/mp. În zona montană înaltă, în special în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), la peste 1900 m altitudine, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă de peste 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Moldova, local în Dobrogea, sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze la rafală în general de 40...50 km/h) și la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor atinge 70...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10...11 grade în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade.Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 18 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales seara și noaptea vor fi ploi slabe (sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, închisă, cu temperaturi maxime ce vor atinge doar 9 grade la amiază. Ploile îşi vor face simţită prezenţa de-a lungul zilei, cu perioade scurte de cer senin, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 18 octombrie la munte

Vremea va fi predominant închisă. În Carpații Orientali, local în cei Meridionali și izolat în rest va ploua și se vor acumula cantități de apă de 2...10 l/mp, iar în estul Carpaților Meridionali, izolat de peste 15 l/mp. La peste 1900 m altitudine, în special în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă de peste 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde se vor atinge 70...80 km/h.