A fost abandonat la naştere şi a crescut la orfelinat. Tot ce i-a lipsit în copilărie oferă el astăzi, altor copii. Iubire, atenţie, orizonturi mai largi. Tiberiu Antipa a ajutat mii de copii din toată ţara. Şi înainte de Crăciun mai are o misiune: să umple tolba Moşului cu daruri pentru ei. Pentru asta, oricine poate spune Ajut Eu.

Tiberiu Antipa: Vreau să discutăm despre ce doriţi voi. Hai să începem de la visuri, fapte bune... Nu putem salva toată România, din păcate. Dar unde putem ajuta o facem fără doar şi poate.

Tânărul care azi vorbeşte cu atâta încredere în faţa elevilor nu a fost dintotdeauna aşa. Abandonat la naştere în spital, a crescut primii ani din orfelinat în orfelinat. A fost un copil al sistemului. Lipsit de dragoste, de mentori, dar niciodată de speranţă. E primul lucru care te frapează la Tiberiu: întotdeauna, orice ar fi, el vede partea plină a paharului.

Tiberiu Antipa: Eu am şi spus şi sunt recunoscător că am trăit în orfelinatele din România pentru că dacă nu trăiam, puteam să fiu azi la Gara de Nord şi să cerşesc un leu pentru o pâine şi sistemul aşa cum a fost bun-nebun m-a făcut omul de azi. Neîncrederea pe care o primeam din partea celor care aveau grijă de noi m-a făcut să visez fără limite şi să le arăt că se poate şi am reuşit. Eu mi-am depăşit condiţia.

Voluntariatul l-a salvat

Când nimeni nu credea în el şi în puterile lui, şi-a găsit singur calea. La 16 ani, a început să facă voluntariat.

Tiberiu Antipa: La 16 ani, eşti un copil şi nu ştii ce o să se întâmple cu tine peste câţiva ani. Şi eu de atunci am început să fac fapte bune. Asta mi-a fost misiunea şi binecuvântarea, chemarea. Să fac bine.

A început, timid, să vândă mărţişoare ca să strângă bani şi să îşi ducă "fraţii de suferinţă" în tabere. Apoi, cu fiecare om care i-a întins o mână de ajutor, visul lui a devenit şi mai mare: să creeze o reţea a binelui, pentru cât mai mulţi copii din mediile defavorizate.

Tiberiu Antipa: Spuneam aşa, te-am cunoscut, nu mai scapi de mine, trebuie să facem bine împreună. Unde-s mulţi puterea creşte. Singur nu ai cum să salvezi o Românie întreagă şi ai nevoie de o armată de oameni care să creadă în tine şi care să te ajute să îţi îndeplineşti visul

Reţeaua binelui

De atunci, Tiberiu a străbătut România, a dus mii de pachete cu alimente, a trimis în tabere sute de copii. Azi, s-a întors la liceu, să-şi spună povestea, să-şi ducă mai departe mesajul, să le arate şi altor tineri cât de important e să ajuţi.

Tiberiu Antipa: Foarte important ca acei copii care sunt în momentul ăsta în sistemul de protecţie să aibă un înger din exterior. Rata de promovabilitate din sistemul de protecţie ca acei copii să ajungă ceva în societate este 2%.

El îi ajută să spere, să lupte şi să îşi găsească drumul. Şi nu o face singur. Robert este, de 5 ani, alături de el.

Robert Diaconeasa: L-am întâlnit pe Tibi în 2018 în timp ce eu derulam un proiect caritabil. Mi-a scris şi m-a întrebat dacă cumva pot să-l ajut cu nişte bani pe care să îi folosească să ducă nişte copii din medii defavorizate într-o tabără. Întâmplarea făcea ca fix cu două zile în urmă cineva mi-a scris că are banii, dar că nu are copiii pe care să îi ducă într-o tabără, dacă cumva ştiu eu nişte copii.

Proiectul "Steluţe pentru îngeri"

Şi aşa au început să lucreze împreună la cel mai ambiţios proiect - Steluţe pentru îngeri - spectacol de Crăciun pentru mii de copii din medii defavorizate.

Tiberiu Antipa: Pe mine mă iubeşte Dumnezeu pentru că dacă nu mă iubea astăzi nu eram omul care să fie vocea a miilor de copii pe care noi îi ajutăm.

Robert Diaconeasa: Noi doi ieşim întotdeauna din pătrăţică şi realizăm că imposibilul chiar poate să devină posibil. Eu cred că nevoia asta de a ajuta copiii din medii defavorizate e în mine de la bun început. Şi tot ce mi-am imaginat eu se întâmplă în momentul ăsta. Şi probabil din cauza faptului că vin dintr-o familie săracă în care nu am avut parte de nimic, de asta m-am dus către copiii din medii defavorizate. Eu ţin foarte mult la educaţie. Mie mi se pare că dacă ai acces la informaţie poţi să reuşeşti o grămadă de lucruri şi de asta eu vin cu partea educaţională în cadrul organizaţiei şi mergem către copii şi le spunem că pot să reuşească, le dăm resurse.

Cum îl putem ajuta pe Tiberiu

Adică iubire, curaj, speranţă, comunitate şi ajutor. Toate la un loc. Anul acesta, băieţii au nevoie de sprijin. De Crăciun, 1700 de copii vor fi la Circul Metropolitan, la un spectacol doar pentru ei. Invitat special e chiar Moş Crăciun, dar tolba lui nu poate fi plină fără ajutorul nostru, al tuturor.

Tiberiu Antipa: Sunt mulţi copii în România care trăiesc într-o sărăcie lucie. Şi când am dus punga cu mâncare de care noi avem parte, au desfăcut punga şi au mâncat pe loc. Pentru mine a fost ceva wow şi mi-am dat seama că am putut genera pentru ei bucurie, că au avut parte de acele produse, că pentru noi cei de acasă înseamnă puţin, pentru ei face diferenţa.

Tiberiu Antipa: Proiectul meu de suflet a devenit "Steluţe pentru îngeri" pentru că am preluat energia cu care el se raportează la evenimentul acesta. Îmi place foarte mult că putem să strângem o grămadă de copii într-o sală şi să le dăm magia sărbătorilor de Crăciun de care ei nu au parte. Iniţial, poţi gândi că este un spectacol pe care îl uită după 4 ore le care le petrec acolo. Dar peste un an, să te întorci într-un sat, unde un copil a participat la evenimentul tău şi îşi aminteşte după un an bucuria pe care a trăit-o în cadrul evenimentului mi se pare extraordinar.

Tiberiu Antipa: Noaptea dorm câteva ore şi acele ore pe care le dorm nu le dorm profund pentru că rotiţele mele se învârt mereu ce să mai creez şi ce să mai facem ca să ducem binele la o scară mai mare. Asta e misiunea mea pe acest pământ, să sprijin şi să schimb destine celor care au nevoie de oameni ca noi prin empatie, sinceritate, corectitudine şi prin exemple vii de care copiii au nevoie să le vadă pentru a-şi urma visurile pe care le au.

