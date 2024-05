Vezi și

În Târgu Lăpuş, la mai puţin de 50 de km de Maramureş, o fermă de căpşuni îşi deschide porţile zilnic în această perioadă şi îi lasă pe turişti, dar şi pe localnici, să îşi aleagă singuri fructele. Plătesc doar căpşunile pe care le iau cu ei, iar ce mânâncă în timp ce adună marfa este din partea casei.

Oamenii spun că aşa îmbină utilul cu plăcutul. Se relaxează şi ştiu exact cât de naturale sunt fructele pe care le pun pe masă.

Client: E extraordinar de plăcut. Mai ales că venim cu familiile, cu copiii. Culegi cu mâinile tale, vezi cum sunt cultivate. Au aşa un gust de frăguţe, foarte dulci.

Client: Pe lângă că îţi alegi căpşunile coapte şi cele mai frumoase, ţi le culegi singur, nu mergi la o tarabă, e ceva deosebit.

Afacerea este una profitabilă, spune proprietarul, iar câştigul e de ambele părți. Clienţii pleacă acasă cu fructele pe alese, iar fermierul scapă de grija culesului.

Dorin Leșe, producător local: Le facem reducere dacă vin să-şi culeagă ei. Nu avem nevoie de personal în plus pentru a culege căpşuni. Facem o reducere de 30%.

Pe plantație, kilogramul de căpșuni costă 15 lei. Cei care culeg singuri plătesc cu 5 lei mai puţin.

Conceptul de autoservire cu fructe şi legume direct din livadă, cunoscut sub numele de "pick your own", este răspândit în Marea Britanie, Noua Zeelanăa, Australia sau Canada încă din anii 70 dar începe să fie tot mai popular şi la noi în ţară.

