Vezi și

Anul trecut s-au eliberat aproape 35.000 de autorizaţii de construire, cu 20% mai puţine faţă de 2022, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile. Cele mai multe în zona București –Ilfov, considerată locomotiva dezvoltării imobiliare. Urmează regiunile Sud-Muntenia, unde s-au dat cu aproape 1.600 mai puţine autorizaţii, şi Nord-Vest, care a înregistrat un minus de 1500.

Ce locuinţe vor ajunge chiar şi mai scumpe

Bogdan Cosmin Ivan, secretar general Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari: Modificările fiscale, inflaţia, o dobândă bancară ridicată, faptul că preţurile la materiale sunt încă ridicate, fac ca posibilitatea de a obţine noi autorizaţii de construire să fie, din păcate, mai deficitară, să fie mai greoaie pentru dezvoltatorii imobiliari. În Capitală avem o situaţie cu totul şi cu totul specială: aşa cum ştim, în ultimii doi, chiar trei ani, nu au mai fost emise PUZ-uri.

În ciuda acestui declin, nu vom vedea o scădere a prețurilor apartamentelor şi a caselor nou construite, spun specialiştii.

George Antohi, administrator agenţie imobiliară: N-ai marfa pe raft, cererea rămâne constantă, iar dacă ţi-a scăzut şi inflaţia, e clar că şi dobânzile pentru creditele ipotecare o să scadă şi atunci apetitul pentru cumpărare o să fie destul de important. Prin urmare, o să se scumpească produsele.

Cu o ofertă mai mică la apartamentele noi, agenţii imobiliari nu exclud ca preţurile celor vechi să crească.

George Antohi, administrator agenţie imobiliară: Acele produse de dinainte de 77 construite nu cred sa capete modificari in sus, mai degraba in jos, in schimb se ingusteaza nisa produselor sencond-hand de la anii 80 construite.

Dobânzile s-ar putea reduce de la jumătatea anului.

Irina Chiţu, analist financiar: Dobânzile vor rămâne sus până cel puţin jumătatea acestui an, iar Dacă Banca Naţională a României va reduce dobânda cheie, vom vedea încet, încet şi dobânzi mai mici la credite.

În 2023 piața imobiliară din România a înregistrat aproape 160.000 de tranzacții, în scădere cu 10% comparativ cu anul 2022. În Capitală, declinul a fost de aproape 15 procente.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰