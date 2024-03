Calcul vârstă pensionare: Care e vârsta standard în România, stagiul minim de cotizare şi când poţi cere pensionarea anticipată

România are aproape cinci milioane de pensionari în prezent, iar numărul femeilor pensionare este mai mare decât numărul bărbaţilor pensionari. Află care e vârsta standard în ţara noastră, stagiul minim de cotizare şi când poţi cere pensionarea anticipată.

În România există aproape cinci milioane de pensionari, indiferent că vorbim despre pensionari pentru limită de vârstă, pensionari care s-au pensionat în mod anticipat sau pensionari care s-au pensionat pe caz de boală.

Iar toate aceste persoane sunt vizate de noile schimbări care ar urma să fie aduse de legea pensiilor ce se pregăteşte să fie adoptată de autorităţi şi care ar urma să producă efecte inclusiv pe termen mediu sau lung.

Ce bărbaţi se pot pensiona în 2024

Noua lege a pensiilor nu aduce schimbări semnificative în ceea ce priveşte pensionarea bărbaţilor. Sau cel puţin în ceea ce priveşte vârsta de pensionare a bărbaţilor. Pentru bărbaţi continuă să se menţină vârsta de pensionare de 65 de ani, astfel că în 2024 ar urma să se pensioneze cei născuţi în 1959.

nsă este evident că cei care ar urma să iasă la pensie, ar urma să încaseze o pensie majorată, după cum autorităţile au decis ca pensia să crească de la 1 ianuarie 2024 cu cel puţin 13,8%, existând speranţa ca pensiile să fie majorate cu sume şi mai mari.

Femei care se pot pensiona în 2024

Spre deosebire de bărbaţi, femeile încă au posibilitatea să se pensioneze la o vârstă mai fragedă. Pentru 2024 vorbim în general despre femeile care au undeva între 62 şi 63 de ani şi care s-au născut undeva în intervalul noiembrie 1961 - august 1962.

În plus, în anumite condiţii, femeile pot scădea şi mai mult vârsta la care se pensionează. Vorbim aici, de exemplu, despre femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani. Aceste femei beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. La această reducere se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

Vârsta de pensionare pentru femeile cu trei copii

Există, însă, numeroase cazuri în care femeile din România se pot pensiona înainte de termen. Unul dintre aceste cazuri este reprezentat de femeile care au cel puţin trei copii.

Conform autorităţilor de la noi, femeile din România care au cel puţin trei copii se pot pensiona cu şase ani înainte de a atinge vârsta de pensionare. Însă, există anumite condiţii într-un asemenea caz. Ne gândim în special la faptul că vorbim despre femei care au realizat stagiul minim de cotizare, au născut trei copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani.

Acte necesare la dosarul de pensionare

După cum ne-am obişnuit în România, pentru a depune dosarul prin care solicitaţi ieşirea la pensie trebuie să adunaţi o mulţime de acte. Vorbim despre cererea pentru înscrierea la limita de vârstă, carnetul de muncă, adeverinţe sau alte acte prevăzute de lege (dacă este cazul), livretul militar (dacă este cazul), diplomă de studii universitare, etc.

În anumite cazuri este nevoie şi de alte documente precum cele care să ateste munca în condiţii speciale sau deosebite, creşterea copiilor, în cazul femeilor, sau documente de recunoaştere a studiilor efectuate şi terminate în străinătate.

Ce este stagiul minim de cotizare pentru pensie

Specialiştii anunţă că "stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii".

Practic, stagiul minim de cotizare pentru pensie reprezintă stagiul minim care poate asigura o pensie persoanei care a contribuit constant la sistemul de asigurări sociale.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani

Dacă stagiul minim de cotizare pentru pensie este de 15 ani, trebuie ştiut şi faptul că stagiul complet de cotizare pentru pensie este de 35 de ani. Vorbim despre cazurile în care se doreşte obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pe de altă parte trebuie precizat că persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege pot solicita pensionarea anticipată, dar cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare.

Ce înseamnă pensionare anticipată

Pensionarea anticipată se adresează persoanelor care mai au cel mult cinci ani până să îndeplinească vârsta reală de pensionare şi persoane care au îndeplinit condiţiile necesare pentru a se putea pensiona anticipat. Vorbim aici de persoane care au depăşit stagiul de cotizare cu cel puţin opt ani, respectiv se adaugă opt ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Vârsta de pensionare va creşte

Vârsta de pensionare va creşte, eşalonat, de la 62 de ani la 63 pentru femei în următorii şapte ani. Iar din 2035, doamnele se vor retrage din activitate la 65 de ani, ca bărbaţii. Măsura este inclusă în Planul Naţional de Redresare, ca o condiţie pentru primirea fondurilor. Este anunţul făcut de autorităţi încă de anul trecut.

Eurostat: Speranţa de viață în România este de 72 de ani

Așadar, odată pensionaţi, românii vor mai primi pensie 7 ani, deși au contribuit 35 de ani la sistemul public de pensii. Alt argument pentru creşterea vârstei de pensionare este scăderea populaţiei active şi creşterea numărului de pensionari. Declinul sistemului de pensii va începe din 2030. Atunci va începe să iasă la pensie generaţia născută între 1966 şi 1989 - aproape trei milioane şi jumătate de români. În 15 ani, şase milioane de angajaţi ar putea fi nevoiţi să susţină pensii pentru opt milioane de seniori.

