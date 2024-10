Scumpirile s-au mai domolit toamna aceasta. Inflaţia a scăzut sub pragul de 5%. Avem însă în continuare preţuri mai mari cu până la 20% faţă de anul trecut la bilete de avion, detergenţi, legume sau fructe.

"Roşii româneşti, din Colibaşi, la 15 lei kilogramul. Avem gogonele la 8 lei pe kilogram, ardei la 12 lei kilogramul şi ardei kapia, unde kilogramul este 10 lei". Sunt preţurile din cea mai mare piaţă din ţară. Deloc mici, spun cei care vin să cumpere.

În ultimul an, legumele s-au scumpit cu 16%. Se află pe primul loc în topul creşterilor de preţuri din zona alimentară. Şi fructele sunt mai scumpe cu 7%.

"În primul rând, producţia acestor legume are impactul de a reduce preţurile în alte luni, nu acesta este momentul din an în care în mod normal, în coformitate cu sezonalitatea, se resimte această scădere a preţurilor. Avem un an cu productivitate în agricultură care în anumite zone alte tarii este dezastruoasă", a declarat Christian Năsulea, economist.

"(R: Kilogramul de struguri cât e?) 17 lei. Am luat aşa, de poftă". "Dăm mai mult pe legume decât pe carne. Fasolea a ajuns 18 lei. Anii precedenţi era 10 lei. Carnea o mai luăm cu 15 lei, 16 lei", mărturisesc clienţii.

Plătim mai mult pentru carne, lapte sau peşte

Plătim mai mult şi pentru carne, lapte sau peşte. Asta în timp ce câteva alimente de bază, precum făina, mălaiul, sau untul sunt puţin mai ieftine. Nu alimentele pun însă cea mai mare presiune pe bugetul nostru, ci serviciile şi mărfurile nealimentare. Serviciile poştale s-au scumpit cu 18%, aproape la fel e creşterea şi pentru transportul aerian. Iar la detergenţi preţul a crescut cu 15%. Una peste alta, rata inflaţiei a scăzut. De la 5,1%, la 4,6%, în septembrie.

"Aceasta scădere este determinată de sezonalitate, în principal. E vorba doar de faptul că suntem într-un moment al anului în care, în mod normal, preţurile scad pentru anumte tipuri de produse", spune Christian Năsulea, economist.

"Zic să nu ne îmbătăm cu apă rece – suntem în continuare campioni europeni la scumpiri, iar efectele se vad în scăderea tot mai puternică a puterii de cumpărare a oamenilor. Asta mai cu seamă ca salariu mediu net a început să scadă, nu să crească, faţă de luna iulie fiind cu 84 de lei mai mic", explică Adrian Negrescu, analist economic.

Cei mai afectaţi sunt cei cu venituri mici

Inflația e resimțită diferit de fiecare dintre noi. Cei mai afectaţi sunt cei cu venituri mici. Dacă ar fi să luăm ca exemplu salariul mediu net de la noi din ţară, de 5.158 de lei, inflaţia "mănâncă" din salariu 238 lei, în fiecare lună. Iar dacă ne raportăm la pensia medie, care a ajuns la 2.252 de lei, "taxa ascunsă" este de 116 lei.Pe final de an, inflaţia ar putea să crească din nou, la peste 5%.

