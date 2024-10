Mișcarea costă timp și bani, tocmai de aceea tot mai multi români fac sport acasă. Dar încă prea puţini, pentru că suntem în continuare campioni la sedentarism în Europa. "Cred că este puțin mai costisitor la sală, din punct de vedere financiar antrenamentele acasă câștigă. Un minim de accesorii niște benzi elastice, un set de gantere, niște benzi de rezistență și te ajută să îți diversifici exercițiile și să lucrezi intens", spune Mihaela Stoica, antrenor de fitness.

Ultimele date arată că un român plătește cu 5 euro mai mult pentru un abonament lunar la sală comparativ cu ţările vestice, în timp ce venitul mediu la noi este la jumătate. Specialiștii spun că, pachetele de nutriție și cursurile pe care tinerii le accesează online sunt benefice doar dacă antrenamentul este făcut corect.

"Am avut rezultate foarte bune, am slăbit foarte mult. Am ales să fac sport de acasă, din cauza timpului. Mai ales că nu am nicio sală aproape și lucrez de acasă", povesteşte Elena Larger.

Vezi și

Mișcarea costă timp și bani

Postura greșită și execuția incorectă pot duce însă la grave probleme de sănătate. "Este recomandat să lucrăm cu cineva care știe ceea ce face și următorul pas e să lucrăm pe cont propriu", spune Vlad Păcuraru, antrenor de fitness.

Prețurile pentru o pereche de gantere și o saltea de yoga încep de la 30 lei, mingea pentru pilates de la 50 lei și rolă abdominală de la 70 lei. În schimb, prețul unui pachet cu mai multe accesorii începe de la 100 lei. "Pot găsi anumite saltele pentru a face fitness pe o suprafața mai moale, role pentru abdomen, gantere de anumite greutăți de la 0,5 la 3 kg", arată Ionelia Căpățână, manager de magaizin.

Pentru echipamentele electrice precum banda de alergare, costurile sunt mult mai mari. O persoană care achiziționează câteva echipamente pentru exerciții acasă va trebui să scoată din buzunar aproximativ 1.000 Lei. În condițiile în care un abonament este cuprins între 150 și 250 lei lunar, banii investiți ar putea fi recuperați în jumătate de an.

Şase din zece români sunt supraponderali şi tot cam atâţia recunosc că nu fac niciodată sport.

Cristina Tănasă Like

Întrebarea zilei Aţi testat vreodată vacanţele tip retreat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰