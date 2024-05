Vezi și

În localitatea Periam din Timiş sunt livezi de cireşi cât vezi cu ochii. Coapte şi gustoase, fructele de mai sunt printre cele mai căutate în acest sezon.

Iulia Pop – reporter Observator: Într-o astfel de livata se poartă roșul. Cireșele de mai sunt gata si asteapta sa fie culese. Dintr-un copac se aduna, în medie, 50 de kilograme de fructe. Totul se face manual pentru ca nu exista utilaje.

Casian Perțe are o livadă întinsă pe 10 hectare. Cultivă soiuri diferite ce se coc pe rând

Casian Perțe – administrator livadă: Avem o productie medie la primele soiuri de cires nu este cea mai buna, dar nici cea mai rea. Anul acesta a fost cu multe emotii, am avut ingheturi de zi in primăvara in 3 randuri si tot timpul stam la mila vremii.

Muncitorii culeg în jur de 1.000 de kilograme de cireșe pe zi. Cele mai multe ajung în supermarket-uri. 20 de lei e prețul cu care pleacă de la producător, iar adaosul retailerilor e în jur de 10 lei.

Casian Perțe – administrator livadă: In momentul de față pot sa zic ca avem un pret bun, dar pana la finalul sezonului va fi dezastruos.

Cât costă un kilogram de cireşe de mai

În piețele din Timișoara, cireșele din Grecia domină încă tarabele. Un kilogram ajunge si la 35 de lei. Odată cu aparitia cireselor autohtone prețul incepe sa mai scadă.

Vânzătorii spun că pana acum lumea nu prea s-a inghesuit să cumpere, desi pretul e mai mic decat in alti ani

Anul trecut, chiar în sezon, în pieţe un kilogram de cireşe costa între 40 şi 100 de lei.

