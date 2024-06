Cu aproximativ 20 de lei vom plăti în plus pentru un plin şi asta pentru că de la data de 1 iulie vom plăti cu 43 de bani per litru de benzină mai mult şi cu 39-40 de bani per litru de motorină mai mult. Aşadar, un plin de benzină sau motorină va costa în jur de 380 de lei, cu aproximativ 20 de lei în plus faţă de cât este acum.

Guvernul "a îngheţat" punctul de amendă

Aceste majorări vin în contextul în care de la data de 1 iulie cresc accizele la carburanţi, o a doua creştere de anul acesta. Vom simţi astfel scumpiri în lanţ la toate produsele şi serviciile, de la alimente, până la vacanţe. Chiar dacă se scumpesc carburanţii, amenzile vor rămâne la fel după ce Guvernul a majorat salariul minim pe economie la 3.700 însă a uitat "să îngheţe" şi punctul de amendă.

În şedinţa de astăzi, 28 iunie, s-a revenit asupra acestui aspect şi s-a votat "îngheţarea" punctului de amendă la 165 de lei. De la 1 iulie, amenzile de circulaţie nu vor creşte.

