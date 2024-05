A început numărătoarea inversă până la Paşte şi o dată cu asta şi febra cumpărurilor. Aglomeraţia s-a mutat din supermarketuri în pieţe, iar mulţi economisesc timp şi comandă totul online. Comercianţii spun că în acest an au remarcat o tendinţă nouă: românii cumpără mai puţin şi mai bun.

Nicio sărbătoare fără tradiţionala forfotă la cumpărături! În Joia Mare, românii s-au înghesuit la tarabe în cea mai mare piaţă a ţării. "Ridichi, ceapă, usturoi. La drob şi mâncăm lângă friptura de miel, lângă ouă", spune un client.

Ultimele cumpărături înainte de Paşte

"Nelipsite de pe masa de Paşte vor fi şi florile de grădină sau verdeaţa. De altfel, cei care au venit astăzi la piaţă, asta au căutat!", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator. "Bujori, lalele, ceva frumos. Ne bucură viaţa şi familia", mărturiseşte un cumpărător.

Şi în hypermarketuri pe lista de cumpărături au fost tot produsele tradiţionale. Nici măcar preţurile nu au tăiat pofta. "Cozonac, cărniţă, tot ce se poate! Faţă de alţi ani, mai scump! Am cumpărat tot ce a fost nevoie, am zis să avem de toate măcar pe masa de Paşte!", spune cineva. "Am cumpărat mai puţin cantitativ, dar ca produse, la fel!", adaugă o altă persoană.

Masa de Paşte, comandată online

Ca să evite aglomeraţia, mulţi au comandat online tot ce au avut nevoie pentru masa de Paşte. Ba chiar cei mai tineri au comandat şi pentru părinţi şi bunici ca să-i scape de drumuri. "În online, cererea a crescut cu 30% faţă de anul trecut. Coşul mediu a atins 350 de lei, iar la mare căutare sunt cozonacul şi carnea de miel", adaugă Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Am vândut 3,5 tone de carne de miel şi mai avem încă aproximativ 4 tone pentru zilele ce urmează. Din cei 7.000 de cozonaci, am vândut 4.000 până în acest moment. La mare căutare au fost şi fructele şi legumele, dar şi ingredientele pentru sarmale, pentru salată boeuf, pentru drobul pe care l-ai putea face acasă", spune Andrei Popescu, manager general supermarket online.

În cofetăriii în schimb nu se mai comandă ca în alţi ani. Clienţii preferă mai puţin dar mai bun, spun patronii. "Probabil foarte mulţi sunt plecaţi, dar clienţii fideli ne-au comandat cozonac, pască, prăjituri, torturi. Ei şi-au dorit cu foarte multă brânză, foarte puţin aluat. Preţul pe kilogram este 120 de lei", a precizat Florenţa Mihăilă, cofetar.

Programul magazinelor de Paşte 2024

Mai avem timp de cumpărături până sâmbătă seara. Magazinele vor închide la ora 18:00 sau 19:00 cel mai târziu. Tot până atunci vor fi livrate şi ultimele comenzi din supermarketurile online.

În prima zi de Paşte, pieţele, hypermarketurile şi aplicaţiile vor fi închise. Cele mai multe dechid luni după ora 09:00. De marţi, magazinele vor funcţiona în program normal.

