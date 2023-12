Vezi și

De la întâi ianuarie 2024, toate dările către stat vor creşte cu 13,8%. Autorităţile locale din toată ţara au indexat taxele şi impozitele cu rata inflaţiei din 2022, în consecinţă ne vom confrunta cu cea mai mare scumpire din ultimii ani.

Cea mai mare scumpire de taxe din ultimii ani

Andreea Milea, reporter Observator: Pentru o garsonieră, impozitul creşte de la 144 de lei, la 180 de lei pe an. În cazul unui apartament cu două camere taxele ajung la peste 240 de lei iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. Iar dacă aveţi o locuinţă mare, un apartament cu 4 camere, atunci impozitul pe an va depăşi 500 de lei.

Bucureştence: Să aşteptăm să ne alinieze şi salariile cu inflaţia şi poate atunci o să suportăm mai bine.

- Acum văd un avantaj în faptul că nu am o casă.

Cheltuielile vor fi mai mari şi în cazul maşinilor, din cauză că impozitul va creşte în funcţie de puterea motorului. Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1600 de centimetri cubi, de anul viitor, impozitul se majorează cu 24 de lei.

Andreea Milea, reporter Observator: Dacă aveţi o maşină cu o capacitate cilindrică de 2.000 cm cubi majorarea impozitului aproape că nu se va simţi dacă achitaţi taxa în primele 3 luni ale anului, atunci când primiţi o bonificaţie de 10%. Asta inseamnă că veţi plăti in plus doar 5lei, adică 216 lei pentru un an intreg. În caz contrar, dacă achitaţi taxa după 31 martie veţi plăti un impozit majorat de 240 de lei pe an pe aceeaşi maşină.

Şofer: E extraordinar de mult. Am plătit 190 şi ceva de lei. Obligat, forţat o să plătesc peste 200. Din ce in ce mai rău. E bătaie de joc.

Pieton-reporter: Muncim pentru stat.

- Pe ce plătiţi impozit?

- Pe casă, masina. Aveam in plan să ne-o luăm pe cea de-a două, nu o vom mai lua.

Taxele şi impozitele cresc în toată ţara. De exemplu, în Timişoara, impozitul pentru un apartament cu 3 camere creşte la 230 de lei.

Monica Ivan, primăria Timișoara: Pentru masini, pt cele sub 1600 cm cubi va exista o diferenţă de 10 lei, pt masinile mai puternice proprietarii vor plăti cu 40-45 lei în plus. Pentru masinile hibrid se păstrează reducerea de 100%.

Economiştii spun că scumpiri se vor înregistra atât la alimente, cât şi alte produse.

Adrian Codîrlașu, analist economic: Vor fi creşteri de taxe care afectează coşul de consum, adică vom avea creşteri de acciză inclusiv la combustibil.

Totuşi, există şi oraşe în care taxele nu vor creşte atât de mult. În Oradea, spre exemplu, ediţii locali au majorat impozitele doar cu 7 procente.

