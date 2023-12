Vezi și

Laurenţiu Oprea este unul dintre cei vizaţi de schimbările fiscale. Are 3 microîntreprinderi în Capitală: o agenţie de publicitate, un spaţiu de lucru pentru închiriat şi o firmă de consultanţă. De anul următor va plăti statului taxe mai mari. "Impozitul va fi de 3-4 ori mai mare decat ar fi fost pana acum. Prima masura va fi aceea de a ne recalcula costurile pentru serviciile pe care le oferim astfel incat sa putem acoperi cresterile de taxe", a declarat Laurenţiu Oprea, antreprenor.

În România sunt aproape 600.000 de microîntreprinderi

Acum, un antreprenor care deţine cel puţin 25% din trei microîntreprinderi, cu o cifra de afaceri de 50.000 de euro, plătește impozit 1%. De anul viitor, însă, va trebui sa aleagă o singura microîntreprindere pentru care va beneficia de reduceri. Pentru celelalte două, va achita 16 % impozit pe profit. În simularea pe care o facem, profitul ambelor firme este estimat la 40.000 euro, ceea ce înseamnă că antreprenorul va datora statului 6.400 euro, de peste şase ori mai mult decât în prezent. Măsura s-ar putea aplica şi în cazul firmelor deţinute în familie.

"Familia respectiva avand două micro va trebui sa decida pe care dintre ele o pastreaza pentru regimul de micorintreprindere", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal. "Nu mi se pare corect daca eu am o activitate, sotia sau sora are o alta atcitivitate care sunt diferite sa fim in aceeasi oala", a declarat Laurenţiu Oprea, antreprenor. Coaliţia a luat aceasta măsură pentru a limita cazurile în care patronii își fragmentau companiile ca să plătească impozite mici. În construcţii, spre exemplu, există antreprenori care deţin peste 100 de microîntreprinderi. Ministerul de Finanţe vrea bani mai mulţi şi din industria ospitalităţii.

Guvernul elimină de anul următor facilitatea fiscală care este acordată firmelor din HoReCa. Antreprenorii puteau plăti impozit pe venitul microîntreprinderii chiar dacă depășeau plafonul de încadrare de 500.000 de euro, cifra de afaceri. Măsura se va reflecta imediat în preţul produselor şi serviciilor, spun analiştii economici. "Unde e vorba de companii mici vom asista din nou la trecere a bussinesului in zona neagra sau gri. Iar nu vom avea note de plata, bonuri fiscale", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal. Trecerea la impozitul pe profit nu va aduce încasări mai mari la buget. "Oricat ar fi de creativi cei din ministerul de finante si Slava Domnului ne dovedesc in continuare creativitate, nu cred ca asta e drumul pe care trebuie mers in continuare", a declarat Florin Jianu, preşedinte Consiliu Naţional al întreprinderor Private Mici şi Mijlocii. În România sunt aproape 600.000 de microîntreprinderi.

