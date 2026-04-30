Semne acute de criză în benzinării chiar înaintea minivacanţei de 1 Mai. Cisternele au stat la cozi kilometrice la rafinăria de la Năvodari. Venite din toată ţară, au aşteptat cu orele să fie încărcate. De opt zile, în multe oraşe şoferii nu mai găsesc motorină, iar astăzi au apărut noi scumpiri în benzinării.

Şoferii cisternelor s-au aşezat la coadă încă din zori după ce au condus sute de kilometri până la Petromidia.

Șoferii au așteptat ore în șir pentru alimentare

Suceava, Neamţ, Timiş sau Buzău sunt doar câteva dintre zonele din ţară de unde cisternele au venit aici pentru a încărca la rafinăria de la Năvodari. Şoferii spun că au aşteptat ore în şir.

"Cred că vreo 12-14 ore, cam aşa. Durează, sunt multe maşini", a afirmat un şofer de cisternă.

"Rafinăria Petromidia Năvodari funcționează la capacitate optimă. Stocurile de carburanți sunt peste medie, producția de motorină este la nivel maxim. Nu există probleme de aprovizionare sau întârzieri în vânzările către clienți", se arată într-un comunicat Rompetrol.

Compania petrolieră anunţă că are suficiente stocuri şi nu există probleme de aprovizionare. Cisternele nu au mai stat, însă, la coadă la rafinării din 2021, când relaxarea restricţiilor după pandemie a provocat o cerere explozivă de carburanţi.

"Au fost luaţi prin surprindere de un val de oameni care s-a dus să alimenteze acum, înainte să se scumpească din nou carburanţii. Şi acesta este cel mai probabil motivul acestor întreruperi în aprovizionare", a afirmat Christian Năsulea, profesor de economie.

Carburanții se scumpesc şi înainte de minivacanța de 1 Mai

Scumpirile au continuat şi astăzi înainte de minivacanţa de 1 Mai. Motorina lipseşte în continuare din mai multe staţii ale liderului pieţei de carburanţi. Spre deosebire de săptămâna trecută, nu o mai găseşti sub nouă lei.

Reporter: Cu cât plătiţi mai mult pe un plin, spre exemplu? Aţi făcut un calcul?

Bărbat: Nu am făcut. Nu am făcut, că îmi e rău după aceea.

Fermierii, loviți de prețul motorinei: "Mulți vor da faliment"

"Ca să fac agricultură cu 10 lei şi ceva pe motorina... nu se poate. E greu. Mulţi vor da faliment", a afirmat un alt bărbat.

Preţul petrolului a depăşit astăzi 126 de dolari, nivel-record în ultimii patru ani. Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, crede nu vom ajunge la penurie acută de carburanţi. Statele Unite ne-au acordat o derogare pentru repornirea rafinăriei Lukoil, programată la sfârşitul lunii viitoare.

"Dacă reuşim să pornim rafinăria Lukoil, atunci vom avea mai mult ţiţei rafinat, mai multe produse petroliere, mai multă benzină şi motorină. Rafinând mai mult petrol, vom obţine şi o motorină mai ieftină", a spus Virgil Popescu, europarlamentar.

Până atunci, ţara noastră este pe locul doi în Uniunea Europeană la scumpirea carburanţilor.

Andreea Filip

