Cozi la taxe înainte de termenul limită până la care poţi plăti dările către stat cu bonificaţia de zece procente. Pentru unii, presiunea e atât de mare încât au ajuns să se împrumute sau chiar să-și amaneteze lucrurile. Sunt judeţe în care reducerea se aplică doar online. La ghişeu, alt tarif.

Reducerea de 10% expiră mâine, dar în Bihor o primesc doar cei care plătesc online.

"Acum am aflat la ghişeu că numai 4% e bonificaţia. Am crezut că 10% e şi aici, de asta nu am plătit online. Am avut bani puşi deoparte, că de unde să tai, nu îţi ajung banii de la o lună la alta", spune o doamnă.

În holul primăriei din Oradea, în medie, la fiecare două minute, trei contribuabili intrau în sala de aşteptare. Pe unii, noile tarife i-au luat prin surprindere.

Gata reducerea de 10%

"Pe clădire a fost dublu. La apartament care e de 50 de ani, să fie dublu? 200 şi ceva am avut anul trecut şi acum e 400 sau 5", spune femeia.

La Constanța, oamenii nu au vrut să riște. Au venit să plătească la timp, iar unii au făcut rost de bani pe loc, doar ca să nu piardă reducerea.

"Am împrumutat , ca să pot să vin să achit până pe 31", spune o plătitoare.

La Ploiești, situația e și mai dură. Presați de termenul limită, unii au ajuns să-și lase bunurile la amanet.

"M-am împrumutat în amanet. Mi-am "aruncat" un inel şi am luat zece milioane să pot să îmi plătesc impozitul", spune o femeie.

Cine nu plătește până mâine pierde reducerea. Taxele pot fi achitate până la finalul lui septembrie. După această dată, se aplică penalizări pentru fiecare zi de întârziere.

Cristina Niță

