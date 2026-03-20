A început numărătoarea inversă pentru cei care nu apucat să îşi plătescă încă impozitele la preţ redus. Mai sunt doar câteva zile până pe 31 martie, iar la Galați şi Buzău oamenii au luat cu asalt punctele de lucru ale direcțiilor de taxe și impozite. Fiecare leu contează, iar în această perioadă se formează cozi zilnice mai mari chiar decât la începutul lunii ianuarie. Oameni în vârstă, bonuri de ordine, cozi și nervi. Asta e atmosfera la direcțiile de taxe și impozite din Galați.

La toate cele 3 puncte pentru plata taxelor şi impozitelor de la Secția 1 din Galați sunt cozi în această perioadă încă de la primele ore ale dimineţii. Reducerea de 10% înseamnă foarte mult mai ales pentru pensionari.

"Sunt în bănci ATM-uri se poate plăti direct acolo însă nu se face centralizare completă. Când ai mai multe proprietăţi pe Galaţi mergi şi plăteşti la ATM", a apus un contribuabil.

"Acum trebuie să stăm să ne luăm răceala de la unul la altul că nu are primăria hârtii să ne dea un bon de ordin şi ne certăm", a spus una dintre persoanele așezate la coadă.

Până acum, o treime dintre gălăţeni și-au achitat dările la stat.

"La momentul actual aproximativ 56.000 de contribuabil şi-au plătit impozitele şi taxele pentru anul 2026, faţă de un număr de aproximativ 75.000 în aceeaşi perioadă a anunlui trecut", a declarat Daniel Stadoleanu, director Servicii Taxe și Impozite Galați.

Şi la Buzău zeci de persoane s-au înghesuit la coadă încă de la primele ore ale dimineții.

Aici, bonificația de 10% se acordă numai pentru plățile on-line, în timp ce pentru cele efectuate la ghișeu, aceasta este redusă la jumătate.

"Aceeaşi treabă putea să o facă un casier şi spuneam: bă nene îţi dau atâta reducerea, nu stăm la aparatele astea ne uităm ca viţeii la poarta nouă în anul 2026", a spus revoltat un contribuabil.

De la începutul anului și până la începutul lunii martie, aproximativ 25.000 de contribuabili și-au achitat taxele și impozitele locale în Buzău.

