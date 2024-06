Alexandru s-a mutat în urmă cu câțiva ani de la oraș la țară pentru o viaţă mai liniştită şi sănătoasă. Într-o hală din localitatea Bușag, a pus bazele unei afaceri. A început cu o investiţie de 5.000 de euro, iar acum are prima ciupercărie din județul Maramureș cu o producţie săptămânală de peste 200 kilograme.

Alexandru a investit în afacerea de la sat 5.000 de euro

"Am vrut să înlocuim carnea cu un alt produs. Am găsit ciupercile. Ca să ne fie rentabil, am zis că putem să le oferim şi vecinilor, să ne găsim clienţi pentru a vinde ciuperci", povesteşte Alexandru Barabas, antreprenor.

Afacerea profitabilă nu este singurul beneficiu pe care i l-a oferit viaţa la ţară. "Viaţa la ţară este mai veselă. E mai sănătoasă. Aerul curat, liniştea şi zâmbetul de pe chipul copiilor", adaugă Alexandru Barabas, antreprenor.

După ce a devenit mamă, Andreea a pus în practică o idee profitabilă

La câțiva kilometri, pe dealurile înverzite ale localității Coruia o întâlnim pe Andreea. Tânăra în vârstă de 32 de ani a știut mereu că se va muta la țară. După ce a devenit mamă, dorinţa de a oferi copiilor săi o alimentaţie mai sănătoasă a inspirat-o să devină antreprenor. "Noi am pornit de la o singură capră. Tot pentru copii, să bea un lapte sănătos", spune Andreea Lenghel, antreprenor.

De la o capră a ajuns la o microfermă. Astăzi, are o producție de aproximativ 20 de litri pe zi din care reușește să prepare și diferite produse lactate. "Ţăranii nu ştiu să îşi pună în valoare ceea ce produc. Pentru noi a fost important să conştientizăm cum să facem acest lucru. Alimente preţioase, foarte sănătoase, 100% naturale, fără adaos. A fost important pentru mine să ofer şi altora din aceste produse", mărturiseşte Andreea Lenghel, antreprenor.

Localnicii sunt încântaţi să vadă tineri care dau viaţă uliţelor. Este un semn, spun ei, că satul românesc are viitor. "O idee foarte bună. Întineresc comunele, întinerim şi noi cu aceşti tineri", crede un bărbat. "Părerea mea este că în viitoar foarte mulţi tineri se vor întoarce la ţară. E mult mai frumos faţă de oraş. La oraş e aglomeraţie şi e monoton", crede un altul.

Anul 2022 a înregistrat cele mai multe recorduri în ceea ce privește migrația românilor de la oraș la sat. Potrivit datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică, aproape 145.000 de români şi-au schimbat domiciliul din urban în rural.

