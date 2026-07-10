Fonduri europene, furtişaguri româneşti. O primărie din Caraş-Severin a accesat aproape un milion de euro pentru a ridica un centru de colectare. Însă realizarea lucrării a iscat deja scandal. În loc să folosească balast cumpărat de la cariere, constructorul a fost filmat când săpa după pietrişul necesar pentru fundaţie într-un râu din apropiere. Contractorul s-a trezit acum cu poliţia pe cap şi face la rândul său acuzaţii. Spune că i s-a întins o capcană, iar angajaţii săi ar fi fost mituiţi să ia piatră din râu de către consilierii locali care vor să compromită lucrarea.

Proiectul de 4,3 milioane de lei, bani veniţi prin PNRR, este deja la faza fundaţiei. Pe terenul netezit, de lângă localitatea Berzasca se toarnă pietrişul. Potrivit contractului, balastul ar trebui să fie adus de la Drobeta Turnu Severin.

Însă constructorul a fost filmat în timp ce săpa după piatră în albia râului Liubcova, care curge printr-o pădure din apropiere. O basculanta este văzută cum aduce materiale din râu până la şantierul viitorului centru de colectare.

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Imaginile cu basculantele care transportă ilegal pietriș luat din albia râului au ajuns şi la polițiști. Doi consilieri locali au făcut denunţul.

"Se vede diferenţa dintre pietrişul de balastieră şi pietrişul care a fost escavat din râu. E pietrişul de culoare mai deschisă, iar cel roşu e pietriş de balastieră.", explică Dalibor Mihailovici, consilier local.

"L-am rugat frumos să respecte proiectul. L-am anunţat miercuri, l-am anunţat vineri, luni i-am spus că nu-i normal ce face. Şi marţi a trebuit să sesizez organele.", spune Oliver Ieremici, consilier local.

În zonă a sosit o echipă de criminalişti care face în acest moment cercetarea la faţa locului. Este vizată o posibilă infracţiune de furt calificat. De asemenea, Garda de Mediu şi inspectorii de la Apele Române au intrat şi ei pe fir.

În toiul anchetei, constructorul face propriile sale acuzaţii.

"Aceşti doi indivizi care s-au dat consilieri sau sunt consilieri ai satului s-au dus în pauza de masă la băieţii mei şi i-au rugat să încarce două maşini de balast.", precizează Marius Crecescu, constructor.

"Dânsul avea drona sus.", adaugă constructorul.

Reporter: Au fost păcăliţi să fure balast din râu?

Constructor: Da, da, da! Păcăliţi.

Reporter: Păi cum păcăleşti pe cineva să fure?

Constructor: Le-a oferit 300 de lei la băieţi. De maşină.

"Chiar îl rog să depună plângere pe toate chestiunile, dar trebuie să le şi susţină. Pentru că mărturia mincinoasă se pedepseşte.", spune Dalibor Mihailovici, consilier local.

Confruntat cu imaginile, edilul ridică din umeri.

"Da, eu nu ştiu. E o filmare, na. Poate să fie adevărată. Este adevărată. Păi n-avem de unde să ştim. Că astăzi, în ziua de astăzi, cu A.I.-ul faci orice.", explică Petru Furdui, primar Berzasca.

Câteva minute mai târziu, îşi schimbă declaraţia.

"Ieri dimineaţă, după nişte zvonuri că s-a întâmplat chestiunea asta, am chemat constructorul aici să vedem ce s-a întâmplat. Deci e treaba constructorului, nu e treaba mea. Deci nu are un accept de la noi.", adaugă primarul din Berzasca.

În tot acest timp, oamenii din Berzasca contestă nu doar distrugerile făcute în albia râului, cât şi proiectul în sine. Spun că n-au ce face cu centrul de colectare în care ar trebui să-şi ducă electrocasnicele sau anvelopele uzate.

"Păi eu, de exemplu, decât să duc o maşină de spălat acolo, o dau pe 20 - 30 de lei şi îmi iau 5-6 pite la ăia cu fierul vechi. O duc acolo!? Acolo trebuie să plătesc o taxă?

Normal, se plăteşte taxă.", spune un localnic.

Oamenii spun că localitatea are probleme mai stringente. Şcoala este în paragină, canalizarea dă rateuri, iar un pod zace impracticabil. Un alt proiect în care s-au investit deja milioane - o staţie de tratare a apei, este acum abandonat.

"L-am votat pentru că am fost un bou! Recunosc lucrul acesta.", adaugă un alt localnic.

Cu trei ani în urmă, primarul din Berzasca s-a ales cu dosar penal după ce ar fi folosit materialele destinate pietruirii uliţelor comunei pentru a amenaja un teren privat, unde s-a desfasurat Festivalul Muzicii Balcanice.