România se îndreaptă spre o scădere semnificativă a populației și spre o accentuare a îmbătrânirii demografice, potrivit celor mai recente proiecții ale Institutului Național de Statistică. Populația rezidentă ar urma să ajungă la 15,633 milioane de persoane în anul 2080, față de 19,043 milioane la începutul lui 2025, ceea ce înseamnă o reducere de peste 3,4 milioane de locuitori.

INS: Populația României va coborî sub 16 milioane de locuitori până în 2080. Care sunt cauzele - Shutterstock

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), numărul populaţiei rezidente ar urma să scadă cu 3,410 milioane de persoane (-17,9%), în anul 2080, faţă de nivelul consemnat la începutul anului trecut. În acest context, ponderea populaţiei tinere (sub 15 ani) şi adulte (15 - 64 ani) va înregistra o scădere la 13,7%, respectiv la 60,4%, raportat la intervalul de referinţă, iar ponderea populaţiei vârstnice (65 ani şi peste) va creşte la 25,9% din total.

România are 19 milioane de locuitori

La 1 ianuarie 2025, populaţia rezidentă a României era de 19,043 milioane de locuitori, din care 51,5% sunt persoane care trăiesc în mediul urban, în timp ce populaţia feminină este majoritară şi cuprinde 9,752 milioane de persoane (51,2% din totalul populaţiei rezidente), scrie Agerpres.

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Comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populaţiei tinere (de 0 - 14 ani) cu 92.200 de persoane, ponderea acesteia reprezentând 15,4% în totalul populaţiei rezidente.

De asemenea, se observă creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 20% la 1 ianuarie 2024 la 20,3% (45.100 persoane), un an mai târziu.

Vârsta medie a populației a ajuns la 42,8 ani

Datele INS relevă faptul că populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 64,3% din total, în creştere cu 22.600 persoane faţă de începutul anului 2024.

Totodată, în cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor de vârstă 20-24 ani, 25-29 ani, 35-39 ani şi 55-59 ani, însă a scăzut cea a grupelor de vârstă 30-34 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, 50-54 ani şi 60-64 ani.

Conform statisticii oficiale, vârsta medie a populaţie rezidente continuat să crească şi a atins nivelul de 42,8 ani, la 1 ianuarie 2025. În acelaşi timp, se remarcă o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an, fapt reliefat prin creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Astfel, indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 81 (la 1 ianuarie 2005) la 131,3 persoane vârstnice la o sută de persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

La începutul anului trecut, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% în populaţia rezidentă a ţării. La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest (formată din judeţele: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş), cu o pondere de doar 8,8% în populaţia rezidentă.

Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populaţia care locuieşte în municipii şi oraşe reprezentând 85,6% din populaţia totală a regiunii.

Spor natural negativ în toate regiunile țării

În ceea ce priveşte sporul natural al populaţiei rezidente, în anul 2025, acesta a continuat să fie negativ (-104.100 de persoane), valori negative ale acestuia înregistrându-se şi în profil teritorial, în toate regiunile ţării. Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-21.400 persoane), iar cel mai mic în regiunea Bucureşti-Ilfov (-7.300).

Valori negative semnificative ale sporului natural s-au înregistrat şi în regiunile Sud-Est (-16.900 de persoane), Nord-Est (-15.600) şi Sud-Vest Oltenia (-14.400).

Populația lumii va atinge un vârf în anii 2080

Statistica Diviziei de Populaţie a ONU evidenţiază că, la 1 iulie 2023, populaţia lumii a fost estimată la 8,1 miliarde de locuitori, ţările cu cea mai mare populaţie fiind India (1,438 miliarde de locuitori), China (1,422 miliarde), Statele Unite ale Americii (343 milioane), Indonezia (281 milioane) şi Pakistan (247 milioane).

"Se prognozează că populaţia lumii va continua să crească în următorii 50 sau 60 de ani, atingând un vârf de aproximativ 10,3 miliarde locuitori la mijlocul anilor 2080. După atingerea acestei valori, populaţia globală va începe să scadă treptat, ajungând la 10,2 miliarde de oameni până la sfârşitul secolului", notează sursa citată.

În 63 de ţări şi zone - care conţineau 28% din populaţia lumii, în 2024 - dimensiunea populaţiei a atins un vârf înainte de anul 2024. Acest grup include China, Germania, Japonia şi Federaţia Rusă.

În alte 48 de ţări şi zone, reprezentând 10% din populaţia lumii în acelaşi an, se preconizează că dimensiunea populaţiei va atinge un vârf între 2025 şi 2054, iar grupul include Brazilia, Republica Islamică Iran, Turcia şi Vietnam.

Aceeaşi statistică ONU menţionează că în celelalte 126 de ţări şi zone, este probabil ca populaţia să continue să crească până în 2054 şi că va atinge un vârf mai târziu în cursul secolului sau după 2100. Grupul include câteva dintre cele mai populate ţări din lume, cum ar fi: India, Indonezia, Nigeria, Pakistan şi Statele Unite ale Americii.

Conform Eurostat, România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană (UE) din punct de vedere al populaţiei rezidente, la 1 ianuarie 2025. Ţara cu cea mai mare populaţie din UE este Germania (83,577 milioane de locuitori), iar la polul opus se află Malta,cu 574.300 de locuitori.