E deja weekend, poate vă bate gândul să daţi o fugă până pe litoral. Dacă nu vă daţi în vânt după aglomeraţie sau plaje exclusiviste, aţi putea da o şansă plajelor cu tradiţie - nu de pomană sunt preferatele constănţenilor. Veţi descoperi acolo şi linişte şi preţuri decente.

Gabriela este din Bucureşti dar a ales, fără nicio ezitare, plajele din Constanţa. Faţă de cele din staţiuni, sunt mai liniştite, dar la fel de atrăgătoare.

"E superb. La gradele de afară, temperatura e perfectă pentru cei mici, pentru cei mari", a spus Gabriela.

Reporter: De ce o plajă din Constanța și nu Mamaia, Năvodari?

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Gabriela: Am luat această decizie că e mai curată. Acolo e foarte aglomerat și cel mai ok am ales aici, fiindcă e mai lejer. Cei mici caută spații multe de joacă și am ales partea cu tobogane, cu șezlongurile cât mai accesibile la preț.

Plajele din oraş sunt o alternativă tot mai atractivă pentru mulţi. Poţi găsi un şezlong la jumătate din preţul pe care l-ai plăti într-o staţiune, şi nici beach-barurile nu pun adaos atât de mare ca în staţiunile populare.

Dacă turiștii aleg plajele din Constanța pentru prețurile accesibile, un șezlong se închiriază și cu 25 de lei în anumite zone. Pentru constănțeni, locul are și o valoare aparte. Plaja 3 Papuci este una dintre plajele-emblemă ale orașului, unde mulți vin de ani de zile, în fiecare vară.

Gabriela trăieşte de 31 de ani în Germania. O dată pe an este turistă în oraşul în care a copilărit.

Reporter: Cum arăta Plaja 3 Papuci pe vremuri?

Gabriela: Ooo, era așa de frumos înainte și nu era așa de largă ca acum. Și noi, copii fiind, ne jucam mai mult aici, pe plajă. Nu era foarte îngrijită ca acum, dar era plaja noastră.

"Am zis: „Măi, hai să facem o plajă în care și constănțenii să nu se simtă turiști în orașul lor.” E o combinație acum. Sunt și turiști și foarte mulți constănțeni încă frecventează. Avem, pentru doamne, o zi a săptămânii, marți. Pentru membrii comunității noastre, joi, e o reducere de 15 lei la șezlong", a afirmat Andrei Ștefan, administrator plajă.

Povestea numelui Plaja 3 Papuci

Trei papuci, Modern sau Faleză Nord... toate au în spate câte o legendă.

"Când spunem 3 Papuci, spunem, de fapt, doi băieți, unul infirm. Un musulman și un român au intrat în apă, s-au înecat, iar pentru că cel infirm avea un singur papuc, plus doi fac trei papuci. În ceea ce privește Plaja Modern, ea a mai avut o denumire, Duduia, pentru că administratorul plajei, în 1920. Duduia era cea care venea în fiecare dimineață pe plajă, iar pentru frumusețea ei, clienții veneau pentru a-și face băile de mare", a spus Raul Ivan, istoric.

Cât costă un șezlong și cine beneficiază de reduceri

Astăzi, localnicii sunt ademeniţi cu oferte şi abonamente speciale.

"Avem aceleași prețuri ca și în anii precedenți: 30 de lei pentru un șezlong, indiferent de ziua săptămânii, iar elevii și studenții beneficiază de un tarif preferențial de 15 lei pe șezlong, pe zi. Ne bazăm în mare parte și pe constănțeni, pe oaspeții de pe plan local, deoarece suntem un sector de plajă în proximitatea centrului orașului și, de aceea, avem tarife speciale pentru ei. Abonamentul este valabil pe întreg sezonul și este în valoare de 550 de lei de persoană", a declarat Iulia Dămășaru, administrator plajă.

"Preţurile le-am stabilit in functie de ceea ce oferim în aşa fel încât oamenii să se bucure de o vacanţă cât mai lungă, cât mai ok. Nu putem să avem preţuri enorme. Sunt destul de multi turişti care aleg să vină în Constanţa", a spus Dorin Ciubotaru, administrator plajă.

Anul trecut, Eforie Nord a fost stațiunea cea mai căutată de turişti, urmată de Mamaia și Neptun-Olimp.