Observator a intrat în posesia imaginilor de pe camerele de bord ale autobuzului care a rămas blocat între barierele de cale ferată în Braşov. Şoferul, care a forţat trecerea a rămas fără permis timp de trei luni şi riscă o amendă de până la 4.325 de lei.

În imaginile surprinse de camera frontală a autobuzului se observă cum vehiculul pătrunde pe trecerea la nivel cu calea ferată în momentul în care semnalul luminos era alb. Ulterior, semaforul trece pe roșu, iar autobuzul rămâne blocat pe calea ferată, după coborârea barierei de pe sensul opus.

„După barieră fiind coloane de mașini, mai durează, este o durată de timp. Pătrunzând pe lumină albă, dar este surprins de către lumina roșie, acesta nemaiputând înainta din cauza acestei bariere de pe sens invers, care s-a lăsat și a restricționat înaintarea. Șoferul nu mai poate înainta”, a declarat reprezentantul RAT Brașov.

Potrivit acestuia, conducătorul autobuzului a deschis ușile și le-a permis călătorilor să coboare. Ulterior, unul dintre pasageri ar fi ridicat manual bariera, astfel încât vehiculul să poată elibera calea ferată.

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Ce spune compania de transport

„Șoferul nostru, din punctul meu de vedere, a procedat corect. A deschis ușile, călătorii au coborât. Se va vedea mai târziu un pic pe înregistrare, un călător ridică manual bariera și autobuzul poate să-și continue drumul”, a mai precizat reprezentantul companiei de transport.

RAT Brașov susține că bariera amplasată pe sensul opus nu ar fi necesară, în condițiile în care, potrivit reprezentantului societății, din direcția Bartolomeu spre Cristian nu există trafic care să justifice prezența acesteia.

„În același timp, trebuie să facem mențiunea că această barieră, din punctul nostru de vedere, nu își are rostul. Deoarece dinspre Bartolomeu spre Cristian nu există trafic. Dacă această barieră nu ar fi existat, atunci nu am fi întâmpinat absolut nicio problemă”, a afirmat reprezentantul RAT Brașov.

Acesta a subliniat că incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube importante și că șoferul, împreună cu pasagerii, a reușit să elibereze trecerea.

„Ne bucurăm că nu au fost incidente mai grave și că șoferul, împreună cu călătorii, au reușit să degajeze drumul. Este un vehicul de 18 metri lungime. Este clar că, dacă trecea pe culoarea roșie, atunci bariera dinspre Cristian trebuia să fie ruptă datorită gabaritului mașinii, ceea ce înseamnă că mașina a pătruns regulamentar, fiind surprinsă de culoarea roșie a semaforului pe linia de cale ferată”, a declarat reprezentantul RAT Brașov.