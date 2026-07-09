O veste bună şi una rea pentru dependenţii de ciocolată! Ingredientul principal, cacaoa, s-a ieftinit masiv după trei ani în care a atins valori record. Preţul bomboanelor nu va coborî, însă, cel puţin şase luni, în condiţiile în care s-a dublat la unele sortimente.

"Cine nu-i consumator de dulciuri?"

O întrebare cu răspuns previzibil în ţara în care oamenii mănâncă 35.000 de tone de ciocolată pe an. Şi cheltuie mult pentru desertul preferat care s-a scumpit cu 30% în ultimul an, deşi cacaua s-a ieftinit cu 60%.

"Prețul pentru acest produs a ajuns, în ianuarie 2025, la un maxim istoric de 10.700 de dolari pe tonă de trei ori mai mult față de 2023, de exemplu cauzele principale fiind seceta, bolile arborilor de cacao și lipsa stocurilor. Până în mai 2026, însă, prețul a coborât la 4.000 de dolari pe tonă", a declarat Georgiana Pocol - reporter Observator.

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Vera Maxim, care produce în ciocolateria ei praline, trufe și figurine de ciocolată, crede că va mai dura până să vedem ieftiniri. Mulţi ciocolatieri şi-au făcut stocuri de materie primă când cacaua era scumpă.

Românii mănâncă 35.000 de tone de ciocolată pe an

"Masa de cacao, în funcție de cât de amăruie sau cât de lăptoasă e ciocolata, poate să fie, noi mergem la 70% masă de cacao într-o bomboană. Au fost fluctuații foarte mari și au început de acum trei ani. Am sperat să fie un moment trecător. Ciocolata a avut creșteri, s-a dublat aproape la unele sortimente", a declarat Vera Maxim - producător ciocolată.

Pralinele artizanale costă, în medie, între 250 şi 400 de lei kilogramul.

"Sunt destul de scumpe. Dar totul s-a scumpit, ceva normal. Dacă iei ciocolată belgiană, te duci în 25-30 lei. Dacă e Poiana de-a noastră, 10-15. Ce-i de calitate e mai scump", spune un client.

Oana Macovei face ciocolată din cacao de specialitate, fină şi cu aromă superioasă, un sortiment care s-a scumpit mult, spune ea.

"Când a început haosul pe bursa in ceea ce priveste cacaoa de comoditate, am fost asigurată de furnizorul nostru că nu o să se întâmple asta la noi pentru că oricum plătim un preț de 4-5 ori mai mare față de cacao normală, însă fermierii când au văzut ce se întâmplă...au început să ridice prețurile, înainte dacă luăm o cacao din Nicaragua cu un preț, la un an de zile o luăm cu un preț dublu", a declarat Oana Macovei, ciocolatier.

Ciocolata s-ar putea ieftini abia peste câteva luni, când ciocolatierii termină stocurile cumpărate la preţuri mari şi numai dacă între timp nu se scumpeşte din nou cacaoa.