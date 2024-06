În inima Bucovinei este raiul cireşelor în această perioadă. Iar fructele-vedetă ale zonei sunt cireşele albe, amare. "Dulceaţa de cireşe albe amare este o specialitate la noi în zonă, este mai rară, deoarece cireşe nu prea se găsesc în cultura mare. Este o dulceaţă mai fină, mai preţioasă. Bunicii noştri o serveau la zile speciale, întotdeauna dulceaţa de cireşe amare era păstrată pentru musafiri", a declarat Covalachi Domnica, producător local.

Iar modul de preparare este la fel de special. "Secretul constă şi în timpul de fierbere. Cireşele se pregătesc, se spală, se usucă bine. Noi stoarcem un pic de lămâie peste ele pentru a preveni oxidarea, apoi punem zahărul, le lăsăm peste noapte ca ele să-şi lase siropul şi apoi le punem la foc", adaugă Covalachi Domnica, producător local.

În ceaun, la foc de lemne, fructele se fierb timp de 3-4 ore

Vezi și

În ceaun, la foc de lemne, fructele se fierb timp de 3-4 ore, apoi gospodinele verifică dacă dulceaţa e gata: "Scoatem două linguriţe pe o farfurioară, o lăsăm să se răcească, iar dacă consistenţa este cea dorită, puţin cleioasă, să fie legată, atunci o putem pune în borcane".

Extrem de apreciată este şi dulceaţa din petale de trandafiri. Are un gust delicat şi un parfum deosebit, în plus este bună şi pentru sănătate: "Dulceaţa de trandafir era folosită când eram noi copii mai ales pentru tratarea aftelor bucale. Pentru bebeluşi. Dar ea are şi efecte antimicrobiene. Este antiseptic, e foarte bună pentru durerile în gât".

Cele mai căutate dulceţuri rămân cele clasice

Cele mai căutate dulceţuri, însă, rămân cele clasice. "Dulceaţa de căpşuni merge foarte bine la micul dejun pe pâine, dulceaţa de caise merge la gogoşele umplute cu caise. Avem de afine pe care o folosim la papanaşi sau la diverse deserturi, cea de zmeură, eu zic pentru clătite", explică Mihaela Robu, producător local.

Cele mai accesibile la preţ sunt dulceţurile de căpşuni, caise şi cireşe dulci - care costă în jur de 20 de lei. Un borcan de cireşe amare negre se vinde cu 30 de lei, iar cel de cireşe amare albe, cu 35 de lei.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat până acum probleme în reciclarea sticlelor, prin sistemul RetuRO? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰