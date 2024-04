Atenţia la detalii a dus pe culmile succesului cafeaua de specialitate. Un domeniu în care şi Bucureştiul excelează. Tendinţa în materie de gusturi se schimbă de la an la an, iar importatorii vin cu tipuri noi de cafea pe piaţă. În ţara noastră cafeaua băută în oraş se ridică la 600 de milioane de euro. O treime din sumă generată în Bucureşti. Ne-am rafinat gusturile şi nu bem orice cafea.

"Mamă, cum se simte!" Banane, pepene sau cocos. Sunt aromele exotice care încântă simţurile iubitorilor de cafea.

O industrie cu aromă de succes

"Fermentarea se numeşte Callcering. Au fost fermentate cu nişte culturi de microorganisme vii, cu drojdie de bere care ajută potenţarea aromelor în cafea. Avem o cafea cu pepene. Procesul de fermentare, i s-au pus 2-3 felii de pepene, s-a pus drojdia şi a fost lăsată 10 zile la fermentat", spune Octavia Manofu, importator de cafea.

"Super interesantă. Îmi place să experimentez. Diferite varietăţi, diferite origini", mărturiseşte un consumator de cafea. Pentru gusturile din ce în ce mai rafinate ale românilor, peste 150 de experţi în cafea s-au reunit în cadrul unui festival organizat în Bucureşti.

Consumul de cafea de specialitate în ţara noastră creşte de la an la an. "România a devenit o capitală culturală a cafelei în Europa. Este o industrie efervescentă. În ultimii ani a crescut. Era undeva la 2 kilograme per cap de locuitor, astăzi suntem la 3 kilograme", spune Mihai Pamfil, organizator.

"Pink Bourbon este una dintre cafelele preferate de noi. Această cafea ne aduce în ceaşcă note de caramel, ciocolată şi note de fructe care se combină foarte bine cu lapte şi se trasnformă într-un desert. Este despre detaliu cafeaua de specialitate", este de părere Bianca, barista.

Bucureştiul e plin de cafenele

Bucureştiul este pe locul şase în Europa la numărul de cafenele, cu peste 80. Pentru mulţi români, a devenit un ritual să-şi bea cafeaua dimineaţă într-un loc prietenos. iar cei care preferă să-şi facă singuri cafeaua, pot cumpăra cafea de calitate de la prăjitorii sau din magazinele de specialitate.

