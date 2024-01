Vezi și

Tot mai mulţi români aleg garanţia extinsă atunci când cumpără electrocasnice. Vor să se asigure că nu vor plăti prea mult pentru reparaţia unui frigider sau televizor.

Femeie: Până la garanţie merg perfect. Cum s-a terminat garanţia, zici că e scris. Am mai avut la o cafetieră. S-au stricat nişte role şi am beneficiat de 2 ori de garanţie.

Cosmin Burducea, reprezentant magazin: Beneficiul principal îl reprezintă faptul că se extinde garanţia cu încă doi ani, iar în perioada extragaranţiei, în cazul în care produsul nu poate fi adus la conformitate în termen legal, atunci produsul se poate înlocui cu unul nou sau banii înapoi.

Cum se stabileşte costul unei garanţii

Costul unei garanţii se stabileşte în funcţie de valoarea produsului şi porneşte de la 7% şi poate ajunge până la 20%. De exemplu, pentru o achiziţie de 10.000 de lei, pe doi ani, extragaranţia este 1.000 de lei. De multe ori, reparaţia poate fi mai scumpă decât extragaranţia. Cel mai des ajung în serviceuri aspiratoarele, iar cel mai rar televizoarele.

Necula Niţă, administrator service reparaţii: Garanţia extinsă la un obiect, la o maşină de spălat rufe îl costă în plus o sută şi ceva de lei, iar dacă se strică după ce trece garanţia normală, costă chiar foarte mult.

Extragaranţia are şi dezavantaje

Pe lângă avantaje, extragaranţia are şi dezavantaje. Dacă produsul nu poate fi reparat, banii plătiți pe extragaranție nu se returnează. Nu se aplică în cazul în care defecţiunea este din cauza clientului. Iar dacă ni se strică frigiderul, trebuie să aşteptăm după tehnician, iar reparaţia durează până la 15 zile lucrătoare. Specialiştii spun că nu are sens să extindem garanția curentă, atât timp cât nu folosim acel produs în mod constant. În plus, ne sfătuiesc să ne uităm la produse care au garanție standard mai mare.

Sorin Mierlea, Infocons: Garanţia extinsă nu înseamnă acelaşi lucru cum a însemnat garanţia leagală de 2 ani. Iar pentru produsele care vin din afara spaţiului Uniunii Europene, să ne uităm foarte atenţi. De multe ori unii vânzători încearcă să ne facă să plătim o garanţie pentru încă un an.

Femeie: În general suntem foarte atenţi ce cumpărăm, analizăm cu mare atenţie, dar le şi păstrăm cu grijă. Nu prea am apelat la garanţie.

Extragaranţia la maşini, o grijă în plus

Inclusiv pentru extragaranţia maşinilor trebuie să fim atenţi.

Adrian Mitrea, expert auto: Garanţia aceasta referitoare la vopsea şi la tablă se aplică pentru găurile de la rugină din interior spre exterior, deci nu invers. Maşina are o garanţie de 2 ani sau 80.000 de km. Dacă ai o maşină nouă şi ai făcut 80.000 de km în trei luni, adio garanţie.

Specialiştii spun că merită să ne luăm garanţie la produsele mai scumpe şi pe care e folosim în mod constant, precum frigiderele, maşinile de spălat sau televizoarele. Produsele pentru care nu e cazul să luăm o extragaranţie sunt mixerele, prăjitoarele, cântarele de bucătărie.

