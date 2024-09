Creşterea pragului de impozitare de la 2.000 la 3.000 de lei nu i-a impresionat pe seniorii revoltaţi după recalcularea pensiilor. Oamenii au stat la cozi ca să facă reclamaţii.

63.000 de pensionari sunt nemulțumiți de recalculare

Aproape 63.000 de pensionari din toata tara au cerut clarificari si au facut cereri de revizuire dupa ce au primit deciziile de recalculare. În total, potrivit datelor de la Casa Nationala de Pensii, peste 2.800 de decizii de recalculare vor fi modificate.

Ministrul Muncii anunţă că opt din 10 pensii au crescut după recalculare. Nemulţumiţii trebuie să mai aştepte patru - cinci ani până să primească şi ei majorări.

"Asta inseamna echitatea! Cei care au avut mai putin decat li se cuvenea sa ii ajunga in urma pe cei care au avut mai mult. Mai raman doar 4,4% dintre pensii care vor avea aceeasi valoare dupa indexarea de la 1 ianuarie.", a spus Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii.

Pensiile mai mici de 3.000 de lei, neimpozitate

Pensiile îngheţate au fost motiv de dispută şi la Camera Deputaţilor, unde a fost votat proiectul de lege prin care pensiile vor fi impozitate doar pentru suma care trece de 3.000 de lei.

"Chiar daca unii numesc asta pomana, noi consideram asta o forma de respect si o datorie fata de seniorii nostri", spune Florin Roman, deputat PNL.

"Există o minciuna in aceasta lege si anume ca de fapt cresc pensiile si nu scade la nimeni. Ce nu scade este cuantumul in plata. Doar ca cei carora li s-a recalculat mai putin nu mai beneficiaza de indexare. Vor pierde in puterea de cumparare. Deci lor le-a scazut de fapt pensia", spune Claudiu Năsui, deputat USR.

La nivel naţional, 170.000 de decizii nu au fost încă distribuite, din diferite motive, fie că erau recalculate greșit, fie că nu aveau adresele corecte.

Cifrele oficiale spun că 3.800.000 de pensionari primesc venituri mărite.

