O nouă companie de IT din România caută angajaţi din toată ţara. Pun la dispoziţie 100 de locuri de muncă

"Compania nou înfiinţată este condusă de Diana Andrei, în calitate de General Manager, profesionist cu peste 20 de ani de experienţă în banking, dintre care ultimii 8 ani în Raiffeisen Bank România, unde din 2018 până la deschiderea Raiffeisen Tech a fost Head of IT Delivery Department", se menţionează în comunicat, relatează Agerpres.

Conform sursei citate, noua companie oferă servicii de IT pentru Raiffeisen Bank România, dar şi pentru restul entităţilor din cadrul grupului Raiffeisen Bank International.

Primele angajări se vor face în luna iulie

Operaţiunile deschise în România vizează planuri de dezvoltare pe termen lung în contextul unei pieţe dinamice cu specialişti foarte bine pregătiţi în domeniul IT şi cu numeroase universităţi tehnice care oferă perspective bune pentru viitorii experţi în tehnologie. Raiffeisen Tech are, de asemenea, operaţiuni în Polonia şi Kosovo.

Raiffeisen Tech este o filială a Raiffeisen Tech GmbH, parte din grupul Raiffeisen Bank International. În acest moment, compania se află în etapa de pregătire a proceselor operaţionale care să permită primele angajări în luna iulie acestui an.

"Am lansat Raiffeisen Tech cu viziunea să devenim principalul partener pentru soluţii de tehnologie al grupului Raiffeisen Bank International şi mizăm pe capacitatea echipei nou formate de a dezvolta cele mai performante produse şi soluţii, care să susţină în continuare inovaţia în industria bancară", a declarat Diana Andrei, General Manager, Raiffeisen Tech.

Numărul locurilor de muncă se va dubla

Până la finalul acestui an, Raiffeisen Tech va crea 100 de locuri de muncă, iar anul viitor numărul acestora va putea ajunge la aproape 200. Compania promovează un mod de lucru flexibil, are un birou în Bucureşti, astfel angajaţii din capitală vor putea opta pentru lucrul hibrid, însă există şi posibilitatea de a lucra 100% de la distanţă, în oricare oraş de pe teritoriul României.

"La ora actuală, tehnologia are un impact major în industria bancară, transformând modul în care serviciile financiare sunt oferite şi consumate. Ne bucurăm să avem alături de noi un partener de încredere alături de care continuăm investiţiile în tehnologie şi inovaţie. Raiffeisen Tech, o companie dezvoltată în România, unde piaţa IT a cunoscut o creştere semnificativă în ultimele decenii, devine principalul partener al Raiffeisen Bank în materie de soluţii tehnologice", a declarat Bogdan Popa, Vicepreşedinte Operaţiuni & IT, Raiffeisen Bank România.

Proiectele dezvoltate în cadrul Raiffeisen Tech vor fi de anvergură internaţională şi pornesc de la utilizarea celor mai avansate tehnologii ale momentului. Printre poziţiile nou deschise în Raiffeisen Tech se numără roluri diferite din zona de dezvoltare precum Phyton Developer, Full Stack Developer dar şi DevOps Engineer, Business Analyst.

