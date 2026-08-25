O nouă sesiune de înscrieri în Programul Rabla 2026 începe azi. Care este valoarea ecotichetelor

Veşti bune pentru cei care își doresc o mașină nouă! De la ora 10 începe a doua sesiune de înscrieri în programul Rabla.

Bugetul total este de aproape 100 de milioane de lei. Dar cea mai mare parte a sumei este destinată mașinilor cu motoare termice și hibride. Asta în timp ce pentru mașinile electrice și plug-in hybrid sunt alocate aproape 21 de milioane de lei.

Iar pentru cei pasionați de vehiculele pe două roți şi, bineînţeles, de adrenalină, motocicletele au un buget de aproape 3 milioane de lei.

Ecotichetul pentru mașinile electrice și cele pe hidrogen ajunge la 18.500 de lei, în timp ce pentru mașinile hibride valoarea acestuia este de 12.000 de lei.

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Înscrierile încep astăzi, de la ora 10 și se închid fie pe 31 decembrie, fie mai devreme, în cazul epuizării fondurilor.

Ce facem după înscriere

În primul rând, vom primi un număr de înregistrare. Acesta rezervă valoarea ecotichetelor solicitate. Ulterior, în termen de 10 zile, trebuie să completaţi în aplicație seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încărcaţi documentele prevăzute în Ghidul de finanțare și să selectaţi un producător validat.