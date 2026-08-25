Video Trump a dat startul variantei americane de Formula 1. Preşedintele a vrut să facă primul tur al circuitului
Donald Trump nu ratează nicio ocazie să fie în centrul atenţiei! Preşedintele a dat startul primei curse IndyCar, varianta americană a Formulei 1, care a avut loc pe străzile din Washington.
Liderul de la Casa Albă a vrut să facă primul tur al circuitului, chiar înaintea piloţilor, la bordul limuzinei prezidenţiale.
În acelaşi timp, prin aer au trecut avionul Air Force One, avioane de luptă şi bombardiere folosite în războiul din Iran.
Donald Trump a urmărit apoi cursa din tribună, alături de Prima Doamnă. Unul dintre ei a părut că se plictiseşte - la un moment dat, în cuplul prezidenţial a izbucnit o mică dispută de familie.
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