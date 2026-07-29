Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 29 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 29 iulie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la cel mai înalt nivel înregistrat în ultimele ore, moneda virtuală fiind cotată la 64.438 dolari sau 56.686 euro, inclusiv peste nivelul înregistrat în ziua precedentă.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 65.886 dolari sau 58.160 euro.