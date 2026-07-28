Riscurile rămân ridicate în Europa, în contextul în care ne pregătim de un nou episod de căldură extremă. Urmează cel puţin două săptămâni cu temperaturi foarte mari pe întreg continentul, iar România nu face excepţie.

Să vedem ce se întâmplă de fapt. O masă de aer foarte fierbinte a avansat dinspre nord şi a creat un dom de căldură peste cea mai mare parte a Europei, adică un blocaj denumit de specialişti Omega. Numele provine de la forma literei greceşti pe care o arată masele de aer blocate peste continent.Cele mai afecate vor fi Peninsula Iberică şi Franţa, exact regiunile care se confruntă acum cu incendii istorice de vegetaţie.

Temperaturile vor depăși 40 de grade și ar putea ajunge până la 45-46 de grade Celsius

Temperaturile vor depăși 40 de grade și ar putea ajunge până la 45-46 de grade Celsius. Treptat, domul de căldură se va extinde peste Italia şi Europa Centrală, inclusiv peste ţara noastră. De altfel, şi meteorologii de la noi au dat prognoza pentru următoarele patru săptămâni care ne arată caniculă extinsă şi ploi puţine.

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Practic, aproape toată luna august vom avea temperaturi de peste 35 de grade, până spre 40, chiar şi mai mult. Iar disconfortul termic de peste zi va fi sporit şi de nopțile tropicale cu minime de peste 20 de grade Celsius. În concluzie, vom suferi de căldură până la finalul verii.