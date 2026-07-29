Este alertă maximă în portul Constanţa, după un apel care a anunţat existenţa unei posibile bombe în terminalul de pasageri. Activitatea este complet paralizată, iar de un sfert de oră toate manevrele au fost oprite, din motive de securitate. Potrivit unor surse, apelul ar fi fost realizat cu ajutorul inteligentei artificale.

UPDATE: Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că alerta a fost semnalizată prin telefon, pe două numere de telefon din afara țării, iar vocea ar fi fost generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

„Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon”, a informat Radu Miruță.

Radu Miruță precizează că mesajul telefonic a fost transmis în limba română și a fost general cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

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„A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus, generat cu inteligență artificială. Având în vedere că există acest anunț și această procedură demarată, se fac toate verificările de către instituțiile de la fața locului”, a informat Radu Miruță.

Aceasta precizează că portul nu a fost închis, ci doar câteva clădiri au fost evacuate de SRI.

Update: După două ore de verificări, alarma în Portul Constanța s-a încheiat. Nu mai sunt restricţii, iar oamenii merg să își ia lucrurile și să plece acasă, deşi mai aveau din program 2 ore şi jumătate.

Știre inițială: Accesul în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv, în timp ce echipele specializate desfășoară verificări. Au fost evacuate clădirile ANR şi Vamă.

Potrivit unor surse, incidentul ar fi la terminalul de pasageri, din incinta portului.

Prefectul orașului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, susține că personalul nu a fost evacuat, deși imaginile filmate arată oamenii evacuați.

"ANR a anunțat că la ora 11.26 a fost înregistrat un apel la 112, prin care un angajat ANR informează că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din portul Constanța.

Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația. Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în Port, însă accesul în port a fost oprit. Am rugămintea la calm și transmit populației ca nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului”, a transmis prefectul Adrian-Teodor Picoiu.