Unde schimbi gratuit bancnotele rupte, pătate sau spălate la mașină

Ce se întâmplă în funcție de starea bancnotei

Suprafață peste 60% (dintr-o bucată) : Se rambursează 100% din valoarea nominală.

: Se rambursează 100% din valoarea nominală. Suprafață sub 60% sau constituită din mai multe fragmente lipite : Bancnota nu se rambursează și se reține fără contravaloare.

: Bancnota nu se rambursează și se reține fără contravaloare. Lipsesc elemente de siguranță sau seria este ilizibilă: Poate fi trimisă pentru expertiză tehnică la BNR.

Unde poți schimba banii deteriorați?

Există două opțiuni principale, ambele 100% gratuite (fără comision). Poți merge la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României (BNR) unde schimbul se face pe loc, prin casierie, dacă bancnota îndeplinește condițiile de suprafață.

Sucursalele regionale BNR unde te poți prezenta direct:

București (Str. Lipscani nr. 16)

(Str. Lipscani nr. 16) Cluj-Napoca (Piața Unirii nr. 7)

(Piața Unirii nr. 7) Iași (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 17)

(Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 17) Timișoara (Bulevardul C.D. Loga nr. 18)

(Bulevardul C.D. Loga nr. 18) Craiova (Calea Unirii nr. 6)

(Calea Unirii nr. 6) Constanța (Piața Ovidiu nr. 3)

O altă opțiune este să mergi la una dintre băncile comerciale. Conform reglementărilor în vigoare, toate băncile comerciale din România au obligația legală să primească de la populație bancnotele leul românesc (RON) uzate sau deteriorate și să le schimbe gratuit, fără să perceapă comisioane și fără să condiționeze schimbul de deținerea unui cont la banca respectivă.

Unele sucursale bancare mici pot trimite bancnotele foarte grav avariate la sediul central sau la BNR pentru expertiză, caz în care banii îți vor fi creditați în cont după finalizarea analizei.

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Ce tipuri de deteriorări sunt acceptate

Puteți schimba la valoarea întregă bancnote care prezintă:

Rupere sau lipsă de fragment (dacă bucata rămasă este de minim 60%);

Spălare accidentală / decolorare (bancnote ieșite din mașina de spălat, contractate termic);

Pătare cu cerneală, vopsea sau ulei;

Arsuri parțiale;

Bancnote lipite cu bandă adezivă (scotch) cu condiția ca bucățile lipite să aparțină aceleiași bancnote și să însumeze peste 60% din suprafața originală.

Ce faci dacă ai bani arși sau foarte grav distruși

Dacă ai fost victima unui incendiu sau a unui accident casnic grav în care banii au fost arși ori topiți parțial Adună resturile cu atenție (fără să le fărâmițezi) și pune-le într-o cutie rigidă sau un plic protector.

Apoi mergi la o sucursală BNR și depune o cerere de expertiză. Specialiștii BNR vor analiza resturile la microscop pentru a determina autenticitatea și suprafața rămasă. Dacă se confirmă că resturile Provin dintr-o bancnotă autentică și depășesc pragul legal, suma îți va fi restituită.

Sfaturi utile de reținut

Monedele deteriorate se pot schimba de asemenea la BNR sau la băncile comerciale dacă sunt deformate, tăiate sau uzate extrem, cu condiția să fie identificabile.

BNR NU schimbă valută străină deteriorată. Pentru bancnote Euro sau USD deteriorate, trebuie să te adresezi băncilor comerciale sau caselor de schimb valutar autorizate. Băncile pot percepe un comision de procesare/trimitere la banca centrală emitentă.

Nici BNR și nicio bancă comercială nu are dreptul să îți oprească vreun procent din valoarea bancnotei în RON deteriorate.