Preţul aurului, 28 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 596,5952 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6151 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2310 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6050 lei româneşti.