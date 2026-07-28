Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 28 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei

Preţul aurului, 28 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.07.2026, 13:17 | Modificat la 28.07.2026, 13:19

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,14 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 596,5952 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6151 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2310 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6050 lei româneşti. 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
pret aur 28 iulie pret aur pret gram aur
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.