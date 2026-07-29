Iranul, la un pas să atace cu rachete balistice un port ucrainean de la Marea Neagră. "Ar fi extins războiul"

După ce Ucraina a atacat sâmbătă o navă iraniană în Marea Caspică, Teheranul a fost la un pas să lanseze o ripostă directă. Iranul ar fi luat în calcul să atace cu rachete balistice un port ucrainean de la Marea Neagră, însă planul a fost abandonat după o discuție telefonică între șefii diplomațiilor celor două țări, relatează The New York Times.

Furioși că ucrainenii le-au atacat o navă în Marea Caspică, iranienii au luat în calcul să atace un port maritim ucrainean de la Marea Neagră, însă demersuri diplomatice intense au calmat, cel puțin pentru moment, situația, potrivit unor oficiali iranieni și occidentali citați de NYT.

Iranul ar fi pregătit un atac simbolic cu rachetă balistică

Ucraina, care acuză constant Iranul că ajută militar Rusia, a atacat sâmbătă o navă comercială iraniană de marfă în Marea Caspică, ucigând un marinar civil. Oficialii iranieni au promis că vor riposta.

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Iranienii ar fi plănuit să lanseze asupra Ucrainei o rachetă balistică cu un focos de mici dimensiuni, pentru a transmite un mesaj simbolic, cu pagube relativ reduse. Alți oficiali au spus că ținta ar fi fost, cel mai probabil, unul dintre porturile ucrainene de la Marea Neagră.

O ripostă iraniană risca să extindă războiul

O astfel de lansare ar fi însemnat o escaladare dramatică și ar fi riscat să declanșeze un război mai amplu, a comentat NYT. Oficialii occidentali au avertizat că este dificil de anticipat cum ar răspunde Ucraina la o astfel de ripostă.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, a calificat duminică atacul Ucrainei drept o încălcare a Cartei ONU, menită să atragă Europa în războiul Iranului cu Statele Unite. Într-o postare pe rețelele sociale, el a spus că incidentul "NU POATE RĂMÂNE FĂRĂ RĂSPUNS".

Marea Caspică, rută strategică pentru comerțul dintre Iran și Rusia

Blocada impusă de SUA porturilor iraniene din Golful Persic a făcut ca ruta din Marea Caspică să devină şi mai importantă pentru schimburile comerciale dintre Iran și Rusia. Atât pentru comerțul oficial, cât și pentru cel clandestin.

Marți însă, după ce diplomații ucraineni au încercat să reducă tensiunile, Araghchi a discutat telefonic cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga.

Discuția dintre miniștrii de Externe a calmat tensiunile

După convorbire, Araghchi a scris într-o postare că Sîbiga a descris atacul asupra navei de marfă drept neintenționat.

"Nici Iranul nu urmărește escaladarea, dar a precizat clar că orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Pierderile trebuie compensate", a spus Araghchi

Ministrul iranian de Externe a anunțat pe pagina sa oficială că a discutat și cu Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, despre "modalități de reducere a tensiunilor din regiune".

La Teheran, unii cer ripostă, alții prudenţă

Mehdi Rahmati, un analist apropiat de guvernul iranian, a declarat că, în timp ce unii politicieni iranieni au cerut o ripostă împotriva Ucrainei, alţii au recomandat prudență.

"Ucraina nu este o țară mică și lipsită de importanță. Are experiență de război și sprijin logistic din partea Americii și Europei. Nu avem nimic de câștigat dacă deschidem un nou front în război", a declarat Rahmati într-un interviu telefonic acordat de la Teheran.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat la Washington, promisese să prezinte informații privind sprijinul acordat de ruşi Iranului în războiul cu SUA. Oficialii ucraineni susțin că Rusia a ajutat Iranul cu imagini din satelit să atace baze americane din Orientul Mijlociu.