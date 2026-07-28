Cândva considerată perla litoralului românesc, staţiunea Mamaia le dă din ce în ce mai multe motive de nemulţumire turiştilor. Cei care ajung acolo se plâng că porţiuni mari de plajă arată ca un islaz, cu iarbă şi buruieni crescute. Este o zonă despre care şi în anii trecuţi turiştii spuneau că nu mai are nisipul fin de altădată iar distanţa până la apă este prea mare.

Sunt sectoare de plajă care nu au mai fost închiriate de câțiva ani. Plaja din zona Cazinoului din Constanța este doar un exemplu. Nu a fost revendicată administrarea și întreținerea ei. Acestea revin Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral.

Așadar, angajații Apelor Române ar trebui să curețe porțiunea de plajă. Doar că, pe o distanță de aproape 200-300 de metri, vegetația a pus stăpânire pe nisip, iar iarba și buruienile au crescut în plin sezon estival.

Reprezentanții Apelor Române spun că zona este curățată o dată pe săptămână, însă iarba crește mult mai rapid. Nici calitatea nisipului nu este mai bună. Acesta este acoperit și de foarte multe scoici sparte, iar puținii turiști care ajung în zonă preferă să se îndrepte către plajele amenajate din apropiere. În trecut, turiștii care veneau pe litoral alegeau Mamaia, unde se organizau fel și fel de spectacole și era cea mai animată zonă.