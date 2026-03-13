Cu o floare nu se face primăvară, dar cu o grădină care se întoarce după soare... e altceva! Unii pornesc motocoasa, alții sună peisagiștii, cei care nu ştiu în ce se bagă dau iama în magazine de bricolaj cu planuri mari pentru curte. De la gazonul perfect, până la arbuștii ornamentali unici și sistemele de irigare inteligente, visul unei grădini ca în reviste vine cu costuri pe măsură.

Ina Rachici e prin grădini din zori şi până-n seară. E peisagist cu 15 ani de experiență, iar primăvara e perioada cea mai aglomerată la birou. Echipa ei abia mai face față cererilor. Faţă de anii trecuţi, sunt cu 50 la sută mai mulţi clienţi.

"Toată lumea vrea curățenie, tratamente, mai ales că am avut o iarnă fooarte grea în care plantele au înghețată, zăpadă mare a rupt multe crengi. Gazonul a stat cu multă umiditate, avem tot felul de fungi, de boli, de mucegai pe care trebuie să le tratăm neapărat", spune Ina Rachici, peisagist.

Georgiana Pepa e medic, iar când e acasă îşi doreşte să se relaxeze. Grădina nu e mare bătaie de cap. A investit câteva mii de euro, iar acum are o oază de verdeaţă în spatele casei... cu 500 de lei, abonament de întreţinere.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ați încercat singuri vreodată?

Georgiana Pepa, proprietar: Nu, n-am făcut și știam că nu o să reușim, noi nici nu dispunem de timp... e limitat și nici nu ne pricepem și atunci am zis să mergem direct spre profesioniști și să nu o dăm în bară. Am dat niște direcții la început, dar în rest tot procesul a fost foarte simplu

Anul acesta se poartă frumos, elegant, fin. Un petic de gazon perfect și câțiva arbuști ornamentali pot schimba complet o curte, dar și bugetul proprietarilor. Pentru o grădină de aproximativ 200 de mp, doar gazonul tip rulou este 3000 de euro, dacă vreți și sistem automat de irigare pregătiți-vă să sccoateţi din buzunar încă pe atât.

"Putem să ne așteptăm undeva la 30euro/mp la gazon și sistem de irigație, asta incluzând și materialele necesare și manoperă. Au crescut și prețurile", spune Ina Rachici, peisagist.

În paralel şi secțiunile de grădinărit din marile magazine de bricolaj s-au dezmorţit.

"Îmi place să fac eu își pentru că nu am o grădină mare, spațiul e foarte limitat și nu are sens să investesc așa de mult. N-am niciodată un buget", spune o tânără.

Vânzările au explodat, chiar dacă preţurile sunt şi cu 20% mai mari faţă de anul trecut.

"În perioada aceasta se opresc direct la semințe, de gazon.. de flori, de legume. Avem și începători, care vor să testeze..ei poate vin cu un buget anume, dar întotdeauna trec peste", spune Alina Căpraru, consultant vânzări magazin bricolaj.

"Am căutat pământ, mi-am luat o drujbă. Dintotdeauna ne-am făcut chestiile gospodărești singuri acasă, o firmă ne scutește de efort dar costă și e chiar un hobby", spune un client.

Cheltuielile nu se opresc la amenajarea plantelor, din grădina perfectă nu poate lipsi mobilierul de exterior, iar oferta e, şi aici, extrem de variată.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰