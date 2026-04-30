Moartea femeii din Vâlcea, care venise să-şi facă o intervenţie estetică în Capitală, reprezintă un deznodământ tragic al unui mare val de plângeri de malpraxis. Toate îl vizează pe acelaşi medic estetician, iar multe dintre ele sunt înregistrate în urmă cu un an, chiar doi, dar procesele sunt încă în desfăşurare. Familia acuză acum şi faptul că anchetele au înaintat atât de lent încât i-au permis acestuia să profeseze în continuare.

Sunt cel puțin cinci femei care l-au acționat în instanță pe medic, chiar din ultimii trei, patru sau cinci ani. Toate au făcut plângere și la Colegiul Medicilor, dar și la Direcția de Sănătate Publică. De asemenea, am stat de vorbă astăzi cu mai multe femei victime care au fost la medic încă din urmă cu patru sau cinci ani și se plâng că fie intervențiile nu au fost reușite, fie că experiența la medic în sala de operație a fost extrem de traumatizantă și nu au mai reușit să facă retușuri ca acum să aibă intervenții reușite.

Mărturii cutremurătoare ale unei alte victime

Acestea se gândesc că acum s-au reunit într-un grup, vor vorbi cu avocați și au de gând să acționeze și ele în instanța acestui medic. Am stat de vorbă astăzi cu două dintre ele. A avut o intervenție de implant mamar în urmă cu doi ani.

"Nu a ieşit cum trebuie, efectiv nu a ieşit cum trebuie iar în momentul în care m-am dus la dânsul şi i-am spus că nu a ieşit cum trebuie a fost de acord să-mi facă un retuş, şi retuşul nu a ieşit cum trebuie. Atât de marcată am fost din punctul ăsta de vedere, încât eu în momentul de faţă îmi port sânii aşa cum sunt. Sunt foarte multe în situaţia asta, sunt peste 20 de fete, la un moment dat se crease şi un grup ne povesteam acolo cu tot cu poze", a declarat victimă a medicului Marian Simion.

Femeia va sta de vorbă acum cu un avocat și îl va acționa în instanță pe medic. Între timp, inspectorii Direcției de Sănătate Publică au fost din nou în control la cabinetul medicului pentru a treia zi consecutiv, însă nu l-au găsit acolo. De asemenea, au încercat să ia legătura cu el prin telefon, dar din nou nu l-au găsit. Și Colegiul Medicilor a început ieri, după cum vă spuneam, o cercetare disciplinară, însă în toți acești ani plângerile femeilor nu au fost luate în considerare. Vă reamintesc că o femeie de 45 de ani a murit în urma unei intervenții realizate de medic după un anevrism cerebral.

