La unele hypermarketuri, preţul detergenţilor a crescut atât de mult, încât pachetele au fost securizate în cutii antifurt.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: Această pungă de detergent cu capsule pentru 80 de spălări costa în 2021, 80 de lei, în vara anului trecut o cumpăram cu 110 lei, iar acum o găsim la raft cu 130 de lei.

Detergenţii sunt în topul scumpirilor şi la Statistică

Bogdan Chiriţoiu, Consiliul Concurenţei: "La ora actuală, procesăm datele primite de la comercianți pentru a verifica dacă aceste creșteri de prețuri sunt justificate. Verificăm dacă unii comercianți nu cumva au profitat de această conjunctură și au crescut prețurile nelegitim."

Analiştii susţin că retailerii au crescut prețurile la alte produse pentru a compensa limitarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Adrian Asoltanie, consultant financiar: Economia este un organism viu, care se adaptează contextului. Atunci când Guvernul stabileşte plafoane de preţ la anumite produse, ori acel produs nu se va mai găsi sau transferă costul respectiv, îl mută pe alte produse, pe alte servicii.

Preţul unui litru de detergent românesc, cu aproape 20 de lei mai ieftin decât cel al unui brand consacrat

Pentru că nu-şi mai permit să se apropie de raftul cu detergenţi din magazin, mulţi au căutat alternative mai ieftine, autohtone. Un litru de detergent românesc costă între 18 şi 25 de lei, cu aproape 20 de lei mai puţin decât un litru de detergent de la un brand consacrat.

Cristiana Codiţă, producător de detergent: Am dublat vânzările pe categoria de detergenţi. Clienţii noştri ne-au semnalat că deşi sunt anumite branduri pentru care sunt fideli şi nu intenţionau să schimbe detergentul uzual au fost obligaţi.

Ilie Pană, producător de detergent: Am reuşit să controlăm mai bine preţul în aşa fel încât clienţii noştri să nu fie foarte afectaţi. Spre exemplu, în ultimul an şi jumătate am avut o singură creştere de preţ, de 6%.

Alti români fac cumpărături din depozite angro sau în pieţe. Rafturile sunt pline de produse fabricate în Turcia şi Ucraina, mai ieftine cu aproximativ 10% decât cele din hypermarket, dar nimeni nu garantează calitatea lor.

Datele arată că anul trecut piaţa detergentilor s-a apropiat de 2 miliarde de lei în România, cu 33% mai mult decât în ultimii trei ani.

