Nici pe piaţa muncii veştile nu sunt mai bune. Tot mai mulţi români îşi caută un loc de muncă, iar concurenţa creşte. Companiile încă fac angajări, dar privesc cu mai multă prudenţă spre viitor, pe fondul incertitudinii economice.

Datele arată că piața muncii devine din ce în ce mai competitivă în primele nouă luni ale acestui an. Fiecare loc de muncă a atras cel puțin 65 de candidaturi.

În total, românii au trimis peste 10 milioane de aplicări, cu aproape 30% mai multă decât în aceeași perioada anului trecut. Vorbim, așadar, de cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. De asemenea, angajatorii recrutează mai prudent, pe fondul instabilității economice.

Iar cele mai multe locuri de muncă disponibile au fost în domeniul retail, cu peste 35.000 de locuri de muncă afișate, urmată de servicii, industria alimentară, producție, dar și în transporturi. Cele mai multe oportunități de angajare au fost disponibile în București, Cluj-Napoca, dar și în Brașov.

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De asemenea, în timp ce angajatorii continuă să caute personal, persoanele care caută un loc de muncă își găsesc din ce în ce mai greu un post. Iar datele mai arată că cele mai multe aplicări vin din partea persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, cu peste 4 milioane de aplicări în ultimul an, urmată de persoanele de până la 24 de ani.