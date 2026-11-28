Zăpada a venit la fix, iar minivacanţa de 1 Decembrie se anunţă cu multă distracţie la munte! La Rânca se schiază, cei mici au parte de surprize şi activităţi pe măsură, iar hotelierii încearcă să-i atragă pe turişti cu preţuri mai mici. Cum camerele nu s-au ocupat încă în totalitate, au apărut şi reducerile de ultim moment. Aşa că cei care nu şi-au făcut încă planuri ar putea găsi acum şi zăpadă, şi distracţie, şi cazare mai ieftină!

Primii turişti au ajuns încă de ieri dimineaţă la Rânca. Urmează zile de distracţie, ski şi festinuri.

”Ieri ne-am hotărât, am văzut că ninge şi am zis să venim pentru ei şi acum nu rămâne decât să ne bucurăm de zilele astea”, spun turiștii.

”Ne grăbim să pregătim o grămadă de bunătăţi. Nu sunt toate gata, sunt în lucru. Am făcut aperitive, pateu de casă, caltaboş, am făcut tot felul de bunătăţi, şi pâinică de casă”, spune Adina Seliște, reprezentant cabană.

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Gradul de ocupare în staţiune e de aproape sută la sută, iar marea surpriză e că pachetele de cazare sunt puţin mai ieftine faţă de anul trecut.

”Am scăzut preţurile cu 10%, sunt între 250 şi 450 de lei. Pe noi ne aleg oamenii pentru facilităţile pe care le avem. Turiştii sunt aşteptaţi cu bucate tradiţioanale, se pot bucura de acces la spa, saună, avem şi jocuri interactive, masă de biliard, air hockey”, spune Marina Luchian, manager pensiune.

Minivacanţa de 1 Decembrie a venit şi cu o surpriză pentru iubitorii sporturilor de iarnă

În statiunea Ranca se fac ultimele pregatiri pentru a da startul noului sezon de ski. Pârtia este perfectă pentru sporturile de iarnă, iar turiștii au început deja să vină pentru a se bucura de minivacanță.

”Mâine o să ningă toată ziua, cred că şi poimâine. O să înceapă şi sezonul de iarnă, de schi, de snowboard. Aşteptăm pe toată lumea aici”, spune Ovidiu, DJ.

Cei care nu au propriul echipament de schi sau snowboard îl pot închiria direct din stațiune. Tarifele au rămas la fel ca anul trecut.

”Preţurile la placă costă 60 de lei tot echipamentul. Avem aici schiuri noi nouţe, clăpari, la 60 de lei. Sania, 30 de lei. Este pe zi preţul”, spune Cristian Rotaru, reprezentant pârtie.

Sezonul de schi a început şi în staţiunile Azuga şi Buşteni, iar de azi se va schia şi la Voineasa.

”Deschidem sezonul la domeniul schiabil Transalpina. Ca şi pârtii deschise o să avem partia de la teleschi și cea de sub telegondolo. Ca și prețuri, anul acesta avem o indexare de 10 la sută”, spune Adrian Epure, administrator pârtie.

Anul acesta, numărul românilor care au ales să plece în weekendul prelungit de Sfântul Andrei și 1 Decembrie a crescut cu 20 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.