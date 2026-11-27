Cinci milioane de pensionari trăiesc, de la o lună la alta, tot mai greu. Dar creşterea pensiilor rămâne neclară. Liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, promite că se va ţine de cuvânt, însă datoria Guvernului obligă la îngheţarea salariilor, a pensiilor şi beneficiilor sociale până în 2031. Alexandru Nazare evită să răspundă dacă majorarea va avea loc în 2027. Ultima indexare a pensiilor a avut loc acum doi ani.

Datoria României a trecut de 61% din PIB, iar legea obligă Guvernul să înghețe pensiile și salariile. PSD vrea însă o derogare de la lege. În cazul pensiei minime, ar fi vorba despre aproape 100 de lei în plus. În total, majorarea ar costa statul aproape 10 miliarde de lei.

O derogare de la lege ar rezolva partial problema. Guvernul trebuie să si găsească și banii necesari pentru majorarea pensiilor, în condițiile in care e nevoie sa reduca, in acelasi timp, atat deficitul cat si datoria publica. O provocare ce nu se rezumă la bugetul de anul viitor. Potrivit estimărilor Ministerului de Finanțe, nici în următorii cinci ani România nu va coborî sub pragul de îndatorare de 60% din PIB.

"Dacă facem lucrul acesta fără să existe loc, atunci deficitul bugetar nu va fi sub 6,2% ceea ce înseamnă o retrogradare instant a statului român, blocaj în finanţarea statului. Ar fi o catastrofă acum să ne apucăm să luăm măsuri nesăbuite. Nu ai voturi de luat, nu ai logică politică măcar, că logică economică oricum nu ai să faci aşa ceva.", spune Christian Năsulea, analist economic.

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Pensiile nu au mai fost indexate din 2024.

"Există o intenţie, o dorinţă de a interveni asupra pensiilor, datorită faptului că un număr de ani această anvelopă a fost îngheţată. Când vom avea toate cifrele pe masă în Guvern şi vom aproba proiectul de lege, în acel moment vom ştii exact care e anvelopa şi cum acţionăm în acest sens.", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan.", a spus Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele României s-a ferit şi el să facă promisiuni.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Toată lumea este aliniată că trebuie să ne respectăm ținta de deficit. E mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmplă pe anumite tipuri de cheltuieli.

Reporter: Deci nu puteţi da o asigurare că vor fi creşteri şi de salarii, şi de pensii.

Nicuşor Dan, preşedintele României: Nu.

Guvernul va lua o decizie înainte de sărbătorile de iarnă. Până atunci, pensionarii se gândesc doar la ce este mai rău. Îngheţarea veniturilor până în 2031.

Pensionară: După 25 de ani de muncă, foarte puţin.

Reporter: Ar trebui indexate?

Pensionară: Da, cum să nu? Mult mai mult decât zic ei, 7 la sută.

"Ne păcăleşte de câţiva ani şi nu ne dă nimic. Şi ne va păcăli în continuare.", spune o altă pensionară.

"Pensiile în România în medie nu sunt mari, vorbim de pensii foarte mici, în jur la 3.000 de lei o pensie medie. Acolo unde pensiile sunt mici şi au fost afectate de inflaţie, ar trebui să vedem unde găsim resurse pentru a finanţa această indexare.", spune Andreea Nica, analist CFA.

Deficitul bugetar al României a coborât la 3,92% din PIB în primele zece luni din 2026.