Scandalul puiului vopsit i-a speriat pe cumpărători. Unii producători spun că s-au trezit cu o avalanşă de telefoane din partea românilor care vor să se asigure că puiul pe care îl consumă este bun. În lipsa unor dovezi de la autorităţi, fermierii spun că este un precedent periculos ca întreaga producție să fie pusă sub semnul întrebării.

Puiul galben, căutat până acum de toţi iubitorii de produse bio, este tot mai ocolit la raft. Oamenii incep sa intrebe direct producatorii daca nu cumva este vopsită carnea. "Sunt obişnuiţi cu puiul galben, îl preferă, dar noi nu îl comercializăm ca atare. Îl folosim ca materie primă în preparatele noastre şi atunci s-au obişnuit cu puiul pe care noi îl furnizăm. Întotdeauna am folosit carne autohtonă, de la furnizori verificaţi chiar şi de noi", a declarat Claudia Sandu, proprietar carmangerie. Deşi porcul este în topul preferinţelor românilor, mâncăm şi pui destul de mult. Vorbim despre 28 de kilograme pe cap de locuitor pe an. În preferinţe, aripioarele şi pulpele, pentru că pieptul de pui este prea scump.

Datele arată că în România 80% din consum este acoperit de producția proprie

La unul dintre cele mai mari abatoare din România, telefonul sună mai mult ca niciodată. Specialiştii îi asigură pe clienţi că puiul nu are coloranţi artificiali. "Într-adevăr au fost şi apeluri prin care au întrebat cum creştem, dacă garantăm că produsele sunt sigure şi de calitate, am explicat cum procedăm. Puii noştri sunt hrăniţi cu furaje 100% vegetale, naturale, din care 70% porumb", a declarat Marinel Iacob, doctor în managementul calităţii la o fabrică de pui. Flavius creşte păsări pentru un cerc restrâns de clienţi. "Pigmentul galben este carotenul din porumb, natural. Nu e suficient pentru a creşte o pasăre. Pe lângă porumb mai trebuie grâu, şroturi de floarea soarelui, flori de soia. Puiul cu carnea galbenă se creşte doar la ţară, doar pe pământ", a declarat Flavius Savin, crescător de pui.

Declaraţia şefului ANPC, care anunţa că există operatori economici care îşi vopsesc produsele pentru a ne induce în eroare, a declanşat o adevărată furtună pe piaţă. "Statul nu are voie să promoveze genul acesta de nesiguranţă. Generalizarea excesivă. Lăsăm să se înţeleagă că toţi puii din România ar avea probleme", a declarat Radu Burnete, organizaţia patronală Concordia. "Cred că am declarat un lucru foarte important, fermierii români produc pui de calitate. Exportăm, am deschis pieţi cu omologul meu francez, aproape 40% din cantitatea de pui se duce în Franţa", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Datele arată că în România 80% din consum este acoperit de producția proprie. Doar 20% vine din import.

