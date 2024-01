Locurile de parcare din Bucureşti costă mai mult de anul acesta. Cel mai mare abonament ajunge la aproape 700 de lei pe an. Mulţi şoferi se gândesc să renunţe la locul plătit, dacă se mai scumpeşte, mai ales că de multe ori alţii parchează gratuit pe el.

Tariful pentru un loc de parcare este cu 14% mai mare - a fost indexat cu rata inflaţiei.

Andreea Milea, reporter Observator: În funcţie de zona în care aveţi locul de parcare de reşedinţă, de anul viitor veţi plăti mai mult cu o sumă cuprinsă între 83 şi 41 de lei pe an.

Cea mai mare scumpire se va simţi la locurile de parcare din zona A, adică centrul Capitalei

Aici tariful creşte de la 600 de lei pe an la 683 de lei. În Zona B, din apropierea centrului, taxa creşte la 569 de lei, în zona C la 455 de lei, iar la periferie este 341 de lei pe an.

Cătălin Vişan, posesor loc de parcare: Din nefericire am în zona A unde am văzut că scumpirea e cea mai mare. Am văzut că poți plăti în rate, o tranșă până în martie și a doua până în septembrie. Anul trecut am plătit suma integrală. Am prins locul în ultimul an când era 84 de lei, iar în anul doi am început cu suma de 600 de lei.

Sunt mulţi cei care vor plăti taxa de parcare în două rate. Prima tranşă până la finalul lui martie, următoarea până la sfârşitul lui septembrie.

Unii şoferi se gândesc să renunţe la locul de parcare plătit, de teama altor scumpiri

Șofer: Renunț, da. Categoric. Şi dacă aş avea bani mai mulți tot nu aș accepta să plătesc. O taxă care nu se justifică peste o anumită linie.

Șofer: Pentru un an de zile nu este o taxă exagerată. Problema mea nu e neapărat că se scumpeşte, aş prefera să se facă mentenanţa acestor spații.

Simona Bălaşa, director serviciul parcări Sector 3: Locurile sunt întreținute, trasarea se face ori de câte ori este necesar. Bineînteles nu putem în timp real pentru că sectorul este foarte mare, este și un număr mare de locuri de parcare, dar încercăm să ținem pasul cu toate aceste necesităţi.

Şoferii se plâng că plătesc degeaba parcarea rezervată mereu găsesc alte maşini pe locul lor.

Șofer: Imediat cum plec cu maşina în 80% din cazuri îl găsesc ocupat şi de multe ori fără număr de telefon in parbriz. E o loterie.

La fel şi pentru cei care caută un loc liber.

Alex Tudor, director general adjunct ADP Sector 2: Per total sunt circa 17.000 de cereri în aşteptare, mai mult de jumătate din locurile pe care le avem deja în administrare.

Reporter: În medie, cam cât aşteaptă un om până prinde loc de parcare?

Alex Tudor, director general adjunct ADP Sector 2: Aş putea să spun din păcate 2 ani, poate chiar si 3.

În Bucureşti sunt 200.000 de locuri de parcare de reşedinţă pentru aproape două milioane de maşini, iar parcări publice sunt puţin peste 30.000.

