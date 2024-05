Vezi și

România trăieşte pe datorie. Dour în primele două luni din an, statul român s-a împrumutat cu aproape 60 de miliarde de lei, adică 3,6% din PIB. În ultimii ani, datoria publică a României aproape s-a triplat. De la 330 de miliarde de lei în 2018, la 840 de miliarde de lei în 2024. Adică mai mult decât jumătate din tot ce produce economia noastră într-un an. Anul trecut, ritmul împrumuturilor a fost amețitor - aproape 50.000 de euro pe minut, în fiecare zi. Iar într-un singur an, datoria fiecărui român a crescut cu aproape 1.000 euro şi a ajuns la 9.000 de euro.

Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA: Această cerere din ce în ce mai mare a guvernului de finanțare duce la dobânzi mai mari pentru guvern, iar dobânzile la care se împrumută guvernul sunt cele mai mici dintr-o economie, restul economiei, atât persoane fizice cât și companii se împrumută la o dobândă la care se adaugă prima de risc peste cea a statului român.

Va trebui să facem faţă şi preţurilor în creştere

Ca să poată funcţiona, statul român a plătit anul trecut creditorilor de la care s-a împrumutat 136 miliarde de lei, din care 31 de miliarde doar dobânzi, cam cât bugetul Ministerului Transporturilor. Acestea vor creşte în 2024 la 35 de miliarde de lei, arată datele Ministerului Fianţelor. Pe lângă dobânzi mai mari la creditele bancare, va trebui să facem faţă şi preţurilor în creştere, spun specialişii.

Dan Schwartz, expert fiscal: Orice cost care apare într-o economie nu poate fi recuperat decât de la o singură categorie socială, de la consumatori, de la populație. Un grad de îndatorare ridicat e menit a crea inflație. Se pune și problema monedei naționale, diferențelor de curs valutar, a stabilității monedei naționale.

În an electoral, statul s-a împrumutat pentru a plăti pensii şi salarii, dar şi pentru continuarea investiţiilor. Premierul Ciolacu susţine că situaţia nu e atât de gravă.

Marcel Ciolacu, premierul României: În decursul acestui an datoria publică va ajunge la 48-49%. A fost un vârf de plăţi şi este normal.

2025 va veni cu noi măsuri fiscale

2025 va veni cu noi măsuri fiscale, avertizează economiştii.

Dan Schwartz, expert fiscal: Acest efort pe care statul îl face pentru a-și putea plăti datoriile se răsfrânge asupra mediului de afaceri care va fi sufocat de noi taxe. Îndatorarea înseamnă un transfer mai ales la nivelul public al dificultăților momentului către viitor. Pentru că noi ne împrumutăm acum, consumăm ceea ce am împrumutat, dar cineva trebuie să dea banii înapoi.

Deficitul bugetar estimat în primele 4 luni din an este aproape dublu față de anul trecut şi ajunge la 3,3% din PIB. România a negociat la Bruxelles o ţintă de 5% pe tot anul anul.

