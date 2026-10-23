Trei pericole se suprapun pe piețele mondiale. Petrolul se scumpește alarmant

Petrolul continuă să urce vertiginos, a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, depășind azi pragul de 114 dolari pe baril. Potrivit Financial Times, trei pericole încep să se suprapună pe piețele financiare: prima este scumpirea petrolului, a doua este legată de temerile că investițiile uriașe în inteligența artificială nu vor genera profiturile așteptate, iar a treia privește datoriile Franței.

Petrolul Brent, reperul pe piața internațională, a depășit azi 114 dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele peste cinci luni.

Cotația a revenit astfel în apropierea valorilor atinse pe 4 mai, la două luni de când SUA și Israelul au atacat Iranul, când barilul încheia ședința de tranzacționare pe bursă la 114,44 dolari.

Nu este însă cel mai mare preț atins în timpul tranzacționărilor din acest an. Pe 30 aprilie, de pildă contractele futures pentru petrolul Brent se tranzacționau în timpul ședinței și cu 126,41 dolari/baril.

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Temeri că sumele uriașe investite în AI nu vor duce la profitul așteptat

Scumpirea petrolului amenință să dea noi lovituri economiei globale, într-un moment în care investitorii sunt îngrijorați că sumele uriașe vărsate de de giganții din tehnologie în AI nu vor duce la profitul așteptat, explică Financial Times. O altă sursă de alertă pentru investitori este situația finanțelor publice ale Franței.

Vânzările masive de obligațiuni suverane franceze din această săptămână au împins randamentele titlurilor pe 10 ani peste pragul de 5%, pentru prima dată din 2002 încoace, iar decalajul dintre dobânzile la care se împrumută Franța și Germania a atins maximul ultimilor 15 ani.

Bursele americane au fost afectate după ce compania Meta a anunțat estimări de investiții mult mai mari decât se aștepta piața. S-au amplificat temerile legate de cât de rentabile sunt investițiile în inteligența artificială, finanțate într-o măsură tot mai mare prin împrumuturi.

Indicele Nasdaq 100 a închis ședința de joi în scădere cu 2,9% iar scăderile puternice de pe Wall Street s-au propagat pe piețele asiatice.

KOSPI, principalul indice bursier al Coreei de Sud, dominat de companiile tehnologice, era pe minus cu până la 4%, apoi a recuperat și a închis ședința în creștere cu 0,3%.

În Europa, indicele Stoxx 600 era azi în scădere cu 0,6%, după ce joi pierduse 1%. Și S&P 500, care este unul dintre cei mai importanți indici bursieri americani, a scăzut ieri cu 1,2%.

Impasul dintre SUA şi Iran ar putea continua şi peste un an

"Mai multe forțe acționează simultan și pun presiune asupra unor clase diferite de active", a explicat Rushabh Amin, expert în investiții la compania americană Allspring Global Investments.

În același timp, speranțele privind încheierea războiului dintre Statele Unite și Iran s-au diminuat considerabil, iar asta a dus la explozia prețului la petrol din ultima săptămână. Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a declarat pentru FT că războiul dintre Statele Unite și Iran ar putea continua să fie în impas și peste un an. Acest lucru se traduce într-un viitor incert pentru aprovizionarea piețelor mondiale cu țiței.

Investitorii s-au speriat de scăderile burselor și de problemele economice, așa că au început să cumpere masiv titluri de stat americane, considerate investiții sigure. Cererea a crescut atât de mult, încât prețurile acestora au înregistrat joi cea mai puternică creștere într-o singură zi din 2023 încoace.

Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a urcat ușor, la 4,98%. În acest timp, randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani, considerate active sigure în zona euro, a rămas neschimbat, la 3,33%.

Problema datoriilor Franţei

În Franța însă, investitorii au vândut masiv miercuri și joi titluri de stat, de teamă că guvernul de la Paris ar putea avea probleme tot mai mari cu datoria publică.

Situația s-a mai calmat azi, când randamentul titlurilor pe 10 ani a scăzut cu 0,043 puncte procentuale, la 5,05%, dar diferența dintre randamentele obligațiunilor Franței și Germaniei a ajuns însă la cel mai mare nivel de la criza datoriilor din zona euro, semn că investitorii consideră tot mai riscant să împrumute statul francez.

Și în Japonia, titlurile de stat s-au apreciat, atrăgând investitorii care au dorit să-și protejeze banii de turbulențele de pe piețele financiare. Principalul indice bursier, Nikkei 225, a scăzut inițial cu 2%, dar a recuperat ulterior cea mai mare parte a pierderilor.

"Investitorii testează riscul ca marii furnizori de infrastructură cloud și întreaga poveste a inteligenței artificiale să se prăbușească și caută locuri sigure în care să își plaseze banii", a explicat un trader din Tokyo.

Ingrijorările privind amploarea cheltuielilor de capital ale marilor companii care operează infrastructuri cloud și datoriile contractate pentru finanțarea acestora i-au determinat pe investitori să se orienteze către active mai sigure, precum titlurile de stat americane, a explicat Shoki Omori, analist financiar specializat în piaţa obligațiunilor.