Vezi și

Într-un an în care nu mai credea că-şi va salva livada de cireşi, Viorel Roman a cumpărat 18 stupi din Olanda, cu câte 500 de bondari fiecare. A reuşit astfel să-şi vadă pomii rodind. "Noi introducem bondarii în plantaţie, îi distribuim pe toata suprafaţa. 3 stupi din acestia pe hectar", arată Viorel Roman, aparţinător stup.

Ideea lui Viorel i-a salvat şi pe alţi agricultori

Încântat de rezultat, a donat cutiile cu micile insecte şi altor agricultori în impas. I-a scutit astfel de cheltuieli şi de bătăi de cap: un stup costă 200 de euro şi o colonie poate poleniza între 1.000 și 3.000 de metri pătrați de cultură.

"Am hotărât să-i donăm, nu-i vindem, îi donăm către persoane care au alte culturi în plină floare. Solarii pentru tomate şi alte legume. Lipsa polenizatorilor duce la scăderea producţiilor cu pana la 50-60% în unele cazuri", adaugă Viorel Roman, aparţinător stup.

Nicuşor şi Cati au profitat de ocazie

Nicuşor este unul dintre cei care au văzut anunţul pe reţelele de socializare. "Vrem să folosim aceşti stupi pentru a încerca să producem o hrană curată şi sănătoasă. Avantajul cel mai mare al lor - zboară la o temperatură mult mai joasă şi realizează un altfel de polenizare faţă de albine", spune Nicuşor Pandele, client.

Nici Cati nu e adepta polenizării cu substanţe chimice. "Am decis un stup pentru că nu am o întindere foarte mare. Într-un solar cu roşii, castraveţi. Am profitat de această ocazie şi m-am prezentat să iau un stup", mărturiseşte Cati Ursache, client.

La nivelul Uniunii Europene, sunt tot mai puţine albine şi alţi polenizatori precum bondarul, specii vitale pentru agricultură. Mai ales din cauza poluării şi a pesticidelor. 70% din culturile lumii depind exclusiv de polenizarea realizată de albine.

"37% din speciile de insecte polenizatoare din Europa au populaţie în scădere. Am putea ajunge să ne confruntăm cu o reducere a polenizării", explică Nicoleta Ion, expert în apicultură.

Polenizarea biologică sau chimică? Unde sunt costurile mai mici

Polenizarea biologică poate fi chiar cu 50% mai ieftină decât cea chimică. Culturile la care bondarii dau cel mai mare randament sunt ardeii, castraveţii, roşiile, căpşunile şi zmeura.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei 35 de lei kilogramul de carne de miel înainte de Paşte. Consideraţi preţul acceptabil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰