Simularea la clasa a VIII-a se transformă în circ. Peste 120 de școli închid porțile elevilor, iar cei rămași sunt mutați dintr-o unitate în alta, ca niște pioni într-un joc al absurdului. Părinții urlă discriminare și haos pe grupuri. Între timp, noul ministru al Educației joacă la cacealma. "Situația e în dinamică", spune el confortabil, din spatele biroului, refuzând să declare asta public.

Bucureşti, Ialomiţa, Covasna, Vaslui şi Tulcea sunt judeţele unde cele mai multe şcoli au anunţat că nu îi testează pe elevii de clasa a opta în semn de protest.

"Cea mai gravă situaţie este acum în Capitală, unde aproape 40 de şcoli au anunţat că refuză participarea la aceasta simulare pentru evaluarea nationala. Totul însă este în dinamică, iar multi parinti cer acum ca ai lor copii sa fie primiţi la scolile in care se desfasoara testarea de luni", explică Mădălina Iacob, reporter Observator.

Pe grupurile de părinţi problema s-a inflamat şi mai tare.

În Bihor şi Caraş-Severin, de exemplu, permutările au fost deja făcute.

"Aici e vorba despre organizare la nivel de inspectorat şcolar şi evident că acest lucru s-a putut face cu acceptul unităţii la care copiii au fost duşi, s-au făcut aceste lucruri ca soluţii de rezervă" explică Sorin Ion, secretar de stat.

Întrebat dacă în Bucureşti s-a întâmplat aşa ceva, oficialul a răspuns "Nu am informaţii că s-a putut întâmpla asta, dar e o explicaţie - în general şcolile din Bucureşti sunt mari şi în general partea de organizare e mai dificilă decât în cazul unei şcoli cu o clasă sau două."

Noul ministru instalat la Educaţie refuză să dea declaraţii pe acest subiect. A transmis, într-un comunicat, că simularea se va organiza în 97% dintre unităţile de învăţământ şi că aproape 80.000 de elevi au participat deja la testări locale. Premierul României însă s-a pronunţat:

"Consider că este reponsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională şi a dascălilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru. Sigur că măsurile de creştere a normei didactice nu au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii", a declarat Ilie Bolojan.

"O simulare naţională nu este realist să mai facem. Pentru acei copii din unităţile de învăţământ care nu organizează, ar putea exista soluţii ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de şcoală", explică Sorin Ion, secretar de stat.

Sindicatele din Educaţie ameninţă cu grevă generală si pentru examenele din vară.

