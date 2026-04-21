Cum creștem copiii de azi? Șase specialiști dezbat viitorul educației timpurii la Conferința Webdidactica

Educația primilor ani de viață a devenit o provocare majoră pentru adulții care se confruntă zilnic cu problema copiilor cu atenție fragmentată și cu presiunea succesului timpuriu.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 15:06
Pentru a oferi instrumente practice de lucru, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează Conferința Webdidactica, intitulată „România viitorului începe în grădiniță”. Evenimentul face parte din campania națională „Olimpiadele Preșcolarilor”, competiție ale cărei înscrieri sunt în continuare deschise. Abordarea propusă de organizatori reunește cercetarea științifică, experiența de la catedră și realitatea emoțională a familiilor moderne, având ca scop sprijinirea tuturor celor implicați în formarea noilor generații.

Baza științifică a discuțiilor este asigurată de Thea Ionescu, profesor universitar, care explică mecanismele cognitive esențiale dezvoltate în perioada preșcolară. Intervenția sa clarifică rolul funcțiilor executive și atrage atenția asupra riscului de a transforma grădinița într-o școală prematură, axată exclusiv pe rezultate academice în detrimentul motivației intrinseci. Din perspectiva practicii la grupă, inspectorul școlar Luisa Cerasela Drăgoi analizează fenomenul generației cu atenția fragmentată. Cu o experiență vastă la catedră, aceasta oferă soluții pedagogice validate pentru recâștigarea concentrării copiilor afectați de mediile suprastimulante și de expunerea la ecrane, fără a rigidiza activitatea din clasă.

O altă temă sensibilă abordată în cadrul evenimentului este modul în care adulții se raportează la abilitățile celor mici. Directorul Grădiniței „Olga Gudynn International School”, Ioana Popa, demontează miturile legate de etichetarea precoce și explică diferența dintre o performanță punctuală și potențialul real de dezvoltare al unui copil. Această direcție este completată de Monica Bolocan, psiholog clinician principal, care detaliază instrumentele moderne de evaluare din educația timpurie. Expertiza sa îi ajută pe părinți și educatori să înțeleagă cum funcționează evaluarea autentică în activitățile obișnuite și cum pot fi comunicate rezultatele fără a genera presiune inutilă asupra preșcolarului.

Conferința aduce în prim-plan și perspectiva familiei, locul unde copilăria se lovește adesea de așteptările societății. Jurnalista Simona Gherghe explorează conceptul conform căruia copilul nu trebuie transformat într-un proiect personal al adultului, oferind o perspectivă sinceră despre stabilirea limitelor sănătoase și protejarea motivației celor mici în fața comparațiilor constante. Tabloul este întregit de Atena Boca, fondatoarea unei mari comunități de părinți, care atrage atenția asupra sănătății emoționale a adulților. Discuția subliniază importanța suportului social real și efectele negative pe care epuizarea parentală și presiunea rețelelor sociale le pot avea asupra dezvoltării echilibrate a copilului. Evenimentul va fi difuzat pe canalul oficial de YouTube al fundației începând cu data de 22 aprilie, de la ora 20:00.

Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
